Минобороны РФ заявило об ударах по логистическому и дата-центру на Украине

Вооруженные силы России ударили дронами по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары российские военнослужащие нанесли с помощью беспилотников «Герань». Минобороны опубликовало кадры, на которых зафиксированы атаки.

С помощью фугасных авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 российские войска поразили пункты управления БПЛА и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны. Цели располагались в ДНР и Сумской области.