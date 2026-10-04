Главные анонсы 5–11 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
5 октября, понедельник
В Москве президент Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» и вручит им государственные награды.
В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.
Начнется дипломатическое турне госсекретаря США Марко Рубио в Исландию, Грецию и Португалию.
В Финляндии начнется государственный визит короля Испании Филиппа VI с супругой Летисией.
В Душанбе откроются XX молодежные Дельфийские игры государств—участников СНГ.
В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по медицине.
6 октября, вторник
Вступит в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физике.
7 октября, среда
В Минске откроется Контртеррористический форум с совместными учениями стран—членов ШОС и СНГ.
В Туркмении пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по химии.
В Лондоне пройдет 70-й Лондонский кинофестиваль.
В Республике Маврикий откроется первое Африканское кредитное рейтинговое агентство AfCRA.
8 октября, четверг
В Туркмении состоится Консультативная встреча глав стран Центральной Азии и Азербайджана.
В Москве откроется II Глобальный цифровой форум.
В Москве запланирован аукцион по продаже Рижского вокзала.
В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
9 октября, пятница
В Туркмении состоится саммит СНГ с участием президента РФ Владимира Путина.
В Чехии начнутся выборы в верхнюю палату парламента и местные органы самоуправления.
В Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира.
10 октября, суббота
В России начнется отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения воинской службы.
11 октября, воскресенье
В Эр-Рияде начнется 25-й Всемирный нефтяной конгресс.
В Витебской области (Белоруссия) начнутся командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026».