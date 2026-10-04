Главные анонсы 5–11 октября

5 октября, понедельник

В Москве президент Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» и вручит им государственные награды.

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

Начнется дипломатическое турне госсекретаря США Марко Рубио в Исландию, Грецию и Португалию.

В Финляндии начнется государственный визит короля Испании Филиппа VI с супругой Летисией.

В Душанбе откроются XX молодежные Дельфийские игры государств—участников СНГ.

В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по медицине.

6 октября, вторник

Вступит в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физике.

7 октября, среда

В Минске откроется Контртеррористический форум с совместными учениями стран—членов ШОС и СНГ.

В Туркмении пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по химии.

В Лондоне пройдет 70-й Лондонский кинофестиваль.

В Республике Маврикий откроется первое Африканское кредитное рейтинговое агентство AfCRA.

8 октября, четверг

В Туркмении состоится Консультативная встреча глав стран Центральной Азии и Азербайджана.

В Москве откроется II Глобальный цифровой форум.

В Москве запланирован аукцион по продаже Рижского вокзала.

В Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе.

9 октября, пятница

В Туркмении состоится саммит СНГ с участием президента РФ Владимира Путина.

В Чехии начнутся выборы в верхнюю палату парламента и местные органы самоуправления.

В Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира.

10 октября, суббота

В России начнется отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения воинской службы.

11 октября, воскресенье

В Эр-Рияде начнется 25-й Всемирный нефтяной конгресс.

В Витебской области (Белоруссия) начнутся командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026».