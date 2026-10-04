Премьер Латвии призвал ЕС поддержать оборону страны из-за угроз со стороны РФ
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о сохраняющихся угрозах со стороны России и призвал европейские страны выделить финансовую поддержку. Такое заявление он сделал после завершения голосования на выборах в сейм, на которых его партия удерживает лидирующую позицию, передает LRT.
«Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать, потому что в настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств»,— сказал господин Кулбергс. Он добавил, что восточный фланг НАТО — страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния — вкладывают в оборону больше, чем другие европейские страны.
Кроме того, латвийский премьер отметил, что страна не намерена развивать экономические отношения с Россией, поскольку они ослабляют Латвию. «Да, они могут принести немного дополнительных денег, но в то же время создают уязвимость. И Россия воспользуется этой уязвимостью»,— заявил господин Кулбергс.
Андрис Кулбергс возглавляет партию «Объединенный список», которая после обработки более 60% бюллетеней набирает на выборах в сейм 35,53% голосов (41 из 100 мест в парламенте). На втором месте — партия «Латвия на первом месте» (более 13%). На третьем — Национальный союз «Все для Латвии!» (более 11%). Комментируя предварительные результаты, премьер-министр заявил, что результат превзошел ожидания партии.
Призыв Андриса Кулбергса означает попытку перевести часть нагрузки по финансированию обороны с национального уровня на общеевропейские инструменты. В декабре 2025 года восемь стран восточного фланга ЕС добивались доступа к части средств, предусмотренных в бюджете союза на 2028–2034 годы, в том числе для укрепления противовоздушной обороны.
В Европейском союзе рассматривались совместные долговые обязательства для оборонных проектов и закупок, кредитные линии Европейского инвестиционного банка и средства Европейского фонда обороны. В апреле 2024 года Жозеп Боррель также предлагал специальный фонд, который мог бы привлекать заемное финансирование; отдельно Еврокомиссия намеревалась привлечь кредит на €150 млрд для производства вооружений и усиления военного потенциала стран союза.
У такой схемы есть ограничение: в октябре 2024 года в ЕС признавали, что доступное из общего бюджета финансирование обороны ниже необходимого. Поэтому среди обсуждавшихся мер были не только новые общеевропейские фонды и кредиты, но и смягчение бюджетных правил, позволяющее странам занимать больше на военные нужды.