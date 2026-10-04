Хегсет рассказал о планах Пентагона развивать окололунные военные системы

Пентагон изучает, как могут измениться технологии ведения боевых действий в ближайшем будущем, заявил глава ведомства Пит Хегсет. Среди прочего, власти США изучают проекты окололунных военных систем. Об этом господин Хегсет сказал во время выступления в академии военно-воздушных сил в Колорадо.

«Если мы заглянем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, что вам понадобится? Окололунные системы, системы космического базирования, подземные системы, подводные лодки»,— сказал Пит Хегсет. По его словам, для подобных исследований в США привлекают «лучшие умы отрасли».

Кроме того, глава Пентагона упомянул использование искусственного интеллекта и робототехники, чтобы разработать проект «Автономное военное командование». «Мы должны были сделать это десять лет назад. Мы делаем это сегодня и быстро расширяем масштабы»,— сказал господин Хегсет. До этого он прогнозировал, что автономное командование полноценно заработает в октябре 2027 года.