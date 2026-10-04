Опросы показали победу Лулы да Силвы в первом туре выборов президента Бразилии
Несколько опросов показали, что действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва перед первым туром голосования немного опережает сенатора Флавио Болсонару, сына бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Он состоится 4 октября. Результаты опросов приводит Reuters.
На пост главы Бразилии претендуют 13 кандидатов. Если никто из них не сможет набрать более 50% голосов, 25 октября состоится второй тур. Действующий президент Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. В случае победы он останется во главе государства на четвертый срок. Флавио Болсонару представляет Либеральную партию.
По данным опроса MDA, Лула да Силва наберет 47,8%, а господин Болсонару — 42,1%. Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября среди более 2 тыс. человек. По данным Datafolha , за победу действующего президента Бразилии проголосовали 45%, за победу Флавио Болсонару — 42%. Во втором туре Луис Инасио Лула да Силва, по мнению опрошенных, опередит оппонента всего на 1% (47% против 46%). Опрос проводился среди более 4 тыс. человек со 2 по 3 октября.
Опрос компании Quaest также показал, что в первом туре победу одержит Лула да Силва с 46% голосов. Однако во втором туре, по мнению опрошенных, победит Флавио Болсонару. Опрос проводился 2 и 3 октября среди 3,7 тыс. человек. Погрешность всех приведенных опросов составила 2 п. п.
Небольшое преимущество в первом туре не означает победы: при отсутствии большинства исход переносится во второй тур. На выборах 2022 года ни один претендент также не преодолел этот порог, и за президентский пост во втором туре соперничали Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва.
Расхождение прогнозов второго тура для нынешней кампании указывает на то, что опросы фиксируют не сложившийся мандат, а продолжающуюся борьбу за голоса после первого голосования. Некоторые наблюдатели и политологи описывают выборы как проверку готовности общества к возвращению к политике Жаира Болсонару и доверия к «болсонаризму».
Профессор МГИМО Людмила Окунева считает, что победа Флавио Болсонару может закрепить в бразильской политике проамериканский вектор; при этом, по ее оценке, страна не выйдет из БРИКС.