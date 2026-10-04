Средняя зарплата в июле превысила 150 тыс. рублей только в семи регионах России

Средняя заработная плата превысила 150 тыс. руб. в июле только в семи регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Согласно статистике, средняя зарплата превысила показатель в Москве (более 193 тыс. руб.), Камчатском крае (более 150 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (более 160 тыс. руб.), Ямало-Ненецком округе (182 тыс. руб.), Магаданской области (более 210 тыс. руб.), Чукотском автономном округе (более 243 тыс. руб.) и Сахалинской области (161 тыс. руб.).

По данным Росстата, в июле 2026 года средняя зарплата в России увеличилась на 9,5% в годовом выражении. Она составила почти 110 тыс. руб. Работники пяти отраслей экономики получали в среднем более 200 тыс. руб. Самый большой заработок зафиксировали в финансовой и страховой отраслях.