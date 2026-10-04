Средняя зарплата в июле превысила 150 тыс. рублей только в семи регионах России
Средняя заработная плата превысила 150 тыс. руб. в июле только в семи регионах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Согласно статистике, средняя зарплата превысила показатель в Москве (более 193 тыс. руб.), Камчатском крае (более 150 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (более 160 тыс. руб.), Ямало-Ненецком округе (182 тыс. руб.), Магаданской области (более 210 тыс. руб.), Чукотском автономном округе (более 243 тыс. руб.) и Сахалинской области (161 тыс. руб.).
По данным Росстата, в июле 2026 года средняя зарплата в России увеличилась на 9,5% в годовом выражении. Она составила почти 110 тыс. руб. Работники пяти отраслей экономики получали в среднем более 200 тыс. руб. Самый большой заработок зафиксировали в финансовой и страховой отраслях.
Высокие начисления в северных и дальневосточных регионах связаны с традиционно высоким спросом на специалистов в добывающих отраслях, энергетике и инфраструктурных проектах, а также с районными коэффициентами и другими мерами компенсации за работу в сложных климатических условиях. Значительный разрыв со среднероссийским уровнем требует учитывать структуру местного рынка труда, поскольку не означает одинаково высоких доходов во всех профессиях.
Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает оклады, компенсационные выплаты, надбавки, премии и иные начисления. В расчет попадают доходы всех сотрудников компаний, включая руководителей. По оценке Росстата за 2023 год, 7,6% работников получали больше 100 тыс. руб., тогда как крупнейшая доля — 26,7% — приходилась на зарплаты от 27 тыс. до 45 тыс. руб. Таким образом, высокий региональный средний уровень не означает сопоставимых доходов у большинства работников.