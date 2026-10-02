В Крыму задержали россиянина по делу о передаче СБУ данных о ПВО

В Джанкойском районе Крыма задержали гражданина России, которого подозревают в государственной измене и передаче СБУ сведений о работе ПВО, маршрутах военной техники и расположении объектов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный установил связь с сотрудником СБУ через интернет и по его заданию снимал работу подразделений противовоздушной обороны, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о дислокации военных объектов в Крыму.

При задержании у него изъяли оборудование для видеонаблюдения, средства связи и маскировочный реквизит. На носителях, по данным ФСБ, обнаружена переписка с куратором украинских спецслужб.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд отправил подозреваемого под стражу.

Валерий Климов