Ансамбль танца имени Гаскарова, Вильдан Абраров, «Дягилев» и «Особый пациент»

В ближайшую неделю в Уфе выступят певец Вильдан Абраров, рэпер Рем Дигга, ансамбль имени Файзи Гаскарова, фортепианное трио Bel Suono, стендаперы Кирилл Мазур и Сергей Орлов, а также группа «Вирус». В театрах покажут «Дягилев», «Восемь любящих женщин», «Антоний и Клеопатра», «Снегурочка», «Амеля». Любителей баскетбола ждут на встрече уфимского «Динамо» с командой «Новосибирск». В кинотеатрах состоятся четыре премьеры: «Царевна Несмеяна», «Арахнид», «Особый пациент» и «Без оглядки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Эльвира Муллагулова

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Эльвира Муллагулова

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Концерты

Большой сольный концерт заслуженного артиста Башкортостана, популярного тенора Вильдана Абрарова состоится 3 октября в конгресс-холле «Торатау». Зрителей ждет путешествие по мировым хитам: от изысканной классики и доброй советской эстрады до современных композиций. Вильдан Абраров исполнит в сопровождении оркестра «ПроМузыка» (руководитель и дирижер Сергей Сидоров) песни на шести языках.

В тот же вечер, 3 октября, в «Огнях Уфы» выступит рэпер Рем Дигга. Клип I Got Love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рем Дигга собрал 1 млрд просмотров, что является одним из абсолютных рекордов для русскоязычных исполнителей.

5 октября в ГКЗ «Башкортостан» ансамбль танца имени Файзи Гаскарова откроет новый сезон. В программе вечера зрителей ждет яркое хореографическое представление, объединяющее самобытные башкирские постановки и танцы народов мира. В первом отделении коллектив представит национальную хореографию, а второе отделение будет посвящено танцам народов мира.

Фортепианное трио Bel Suono выступит в Башгосфилармонии 5 октября. За 15 лет Bel Suono создали уникальный жанр на стыке академических традиций, современных технологий и сценического шоу. Юбилейная программа объединит всё лучшее, с чего начиналась история Bel Suono, и представит новые музыкальные произведения — от авторской музыки солистов и переработок шедевров классики до саундтреков мирового и советского кинематографа и неожиданных интерпретаций мировой поп- и рок-классики.

8 октября в «Огнях Уфы» встретятся поклонники разговорного жанра. Тут пройдет новый сольный концерт Кирилла Мазура — «По семейным обстоятельствам». Кирилл Мазур — финалист проекта «Открытый микрофон», победитель шоу «Мани Майк» и резидент программы «Стендап» на ТНТ. «По семейным обстоятельствам» — это искренний разговор об ответственности и любви, которая проходит проверку бытовыми мелочами, ну и, конечно, повод посмеяться над собой, партнером и жизнью, которая иногда выглядит как настоящая комедия.

Параллельно с Кириллом Мазуром в Уфе выступит другой известный стендапер — Сергей Орлов. Посмеяться над его шутками можно будет во Дворце борьбы. Сергей привезет в Уфу свою новую концертную программу — «Звезда».

9 октября в ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы «Вирус». «Вирус» — российская поп-группа, основанная в 1998 году в Зеленограде. Всероссийская известность пришла к группе в 1999 году после выхода песни «Ты меня не ищи». Среди других хитов, ставших визитной карточкой коллектива, — «Ручки», «Всё пройдет», «Попрошу тебя» и «Счастье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башкирский государственный академический театр оперы и балета

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Башкирский государственный академический театр оперы и балета

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Спектакли

3 октября Нижегородский театр оперы и балета представит в ГКЗ «Башкортостан» свою постановку «Дягилев». В центре сюжета — история величайшего импресарио прошлого столетия Сергея Дягилева. Спектакль расскажет о его прирожденном таланте творить на примере постановки балета «Дафнис и Хлоя», чей незатейливый сюжет о непорочной и чистой любви покорил французскую публику.

«Восемь любящих женщин» встретятся на сцене Русского драмтеатра 3 октября. Рождественское утро в загородном особняке. Снегопад отрезал дом от всего мира. Вместо праздника — таинственно запертая комната, перерезанный телефонный шнур и… Их — восемь. Восемь любящих женщин. Любящих ли?.. В этой семье никто никому не доверяет. Каждая лжет. Каждая что-то скрывает. Классическая французская интрига, леденящий саспенс и финал, который переворачивает все с ног на голову.

4 октября в Молодежном театре состоится спектакль «Антоний и Клеопатра». История любви, из-за которой рухнул целый мир. Римский полководец Марк Антоний ради египетской царицы Клеопатры забывает о власти и долге. Расплата — предательство близких, гибель империи и любовь, за которую приходится платить жизнью.

6 октября на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета выйдет «Снегурочка». Над бескрайними просторами русской земли разыгралась битва стихий. Два брата — могучий Мороз и пламенный Ярило — вступили в схватку, стремясь завоевать сердце прекрасной Весны Красны. Вся земля замерла в ожидании решения судьбы. Весна Красна сделала свой выбор, покорившись силе и власти Мороза. Глубоко затаив обиду в своем сердце, Ярило уходит ни с чем…

7 октября в Башдрамтеатре — «Амеля». За основу спектакля взят одноименный роман Николая Крашенинникова. Произведение повествует о судьбе башкирской девочки-сироты, воспитанной овдовевшей бездетной профессоршей в русской дворянской среде. Но Амелю все время тревожит «зов степей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Спорт

4 октября в спорткомплексе «Динамо» одноименный уфимский баскетбольный клуб встретится с командой «Новосибирск». В прошлом сезоне «Динамо» и «Новосибирск» дважды встречались в рамках Чемпионата России — Суперлиги. В первом матче уфимская команда обыграла соперников с минимальным преимуществом — 66:65. Во втором динамовцы одержали более уверенную победу — 82:66.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса, певица Анна Пересильд

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Актриса, певица Анна Пересильд

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кино

Фэнтези «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг — открыть своё сердце и понять, что настоящее чудо — не награда, а любовь. В ролях: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Виктор Логинов и другие.

Ужасы «Арахнид». Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом: новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей — управляющая дома Серена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх. В ролях: Матильда Лутс, Грегг Салкин, Мелина Мэтьюз, Уильям Миллер, Крис Роджерс и другие.

Драма «Особый пациент». Блестящий пластический хирург Берладин берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя иначе взглянуть на свое прошлое и такие понятия, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелегким выбором между долгом, любовью и правом начать все заново. В ролях: Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артем Волобуев и другие.

Драма «Без оглядки». После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства». В ролях: Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко и другие.