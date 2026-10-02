Около 3,3 млн туристов отдохнули в Сочи летом 2026 года

В Сочи подвели итоги летнего курортного сезона 2026 года. Заседание городского оперативного штаба прошло в мэрии под председательством заместителя главы Сочи Сергея Сомко.

С начала июня по конец сентября Сочи принял около 3,3 млн отдыхающих. Всего с начала 2026 года на курорте побывали порядка 5,8 млн туристов.

В рамках концепции «Выбирай Сочи» на курорте в течение летнего сезона расширяли рекреационные и лечебно-оздоровительные возможности, а также уделяли внимание уровню сервиса и предоставляемых услуг. С учетом современных вызовов отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности жителей и гостей города.

В настоящее время в Сочи продолжается бархатный сезон. Единовременно на курорте находятся около 135 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 66%.

При сохранении благоприятной погоды ряд городских пляжей продолжит работу в летнем режиме до конца октября. При этом на незакрепленной пляжной береговой полосе и в устьях рек установлено 435 аншлагов с информацией о запрете купания.

В рамках обеспечения антитеррористической защищенности в Сочи также провели мониторинг 209 объектов гостиничного комплекса.

По итогам заседания городского оперативного штаба отмечено, что курорт продолжает работу в период бархатного сезона. При благоприятных погодных условиях часть пляжей будет доступна для отдыхающих до конца октября.

Мария Удовик