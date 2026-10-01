ВТБ снизил комиссию за переводы в Китай по реквизитам в юанях. С 1 октября клиенты банка, совершающие переводы через ВТБ Онлайн на сумму от 200 тыс. юаней, будут платить 1% вместо прежних 2%. По данным ВТБ, переводы по реквизитам в юанях наиболее востребованы при покупке автомобилей и другой дорогостоящей техники, их средний размер превышает 100 тыс. юаней. Комиссия 1% применяется автоматически при сумме перевода от 200 тыс. юаней, для меньших сумм сохраняется 2%.

Tencent заключила с Oracle сделку об аренде облачных ресурсов на $7 млрд. Соглашение позволило Tencent получить доступ к примерно 100 тыс. передовых ИИ-чипов, недоступных в Китае. Затраты компании на ИИ-инфраструктуру выросли на 176% по сравнению с 2025 годом. Сделка способствовала отрицательному денежному потоку в размере $2 млрд в отчетности Tencent — первой отрицательной квартальной цифре за более чем десятилетие.

Пользователи переходят с иностранных браузеров на «Яндекс». Месячная активная аудитория и количество скачиваний у поисковика и браузера «Яндекса» заметно выросли. У приложения «Яндекс — с Алисой AI» в августе 2026-го аудитория увеличилась на 31% по сравнению с августом 2025 года, в то время как большинство иностранных браузеров столкнулись с ее оттоком. Это объясняется отзывом сертификатов безопасности у ряда российских сайтов, включая ресурсы банков.