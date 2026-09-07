Дела казенные

Бюджеты Белгородской, Орловской и Тамбовской областей были исполнены по итогам первого полугодия 2026 года с дефицитом, следует из отчетности облправительств. Причем на Белгородчине он составил 14,5 млрд руб. В то же время Воронежская, Липецкая и Курская области завершили шесть месяцев с профицитом. Эксперты объясняют заметный дефицит в Белгородской области последствиями атак на приграничье, а профицит в Воронежской, Липецкой и Курской областях — более низкими темпами исполнения части программ.

Исполнение региональных бюджетов с профицитом не всегда можно назвать однозначно позитивным явлением, предупреждают эксперты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года (наиболее актуальные и сопоставимые на момент публикации данные) региональные бюджеты Белгородской, Орловской и Тамбовской областей были исполнены с дефицитом, тогда как Воронежской, Липецкой и Курской областей — с небольшим профицитом. Годовые бюджеты всех регионов предусматривают дефицит, а расходы пока в основном исполняются менее чем наполовину от годовых планов. Значительная часть трат регбюджетов приходится на социальную политику и образование. Это следует из отчетов об исполнении облбюджетов региональных правительств, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

В Белгородской области доходы составили 69,2 млрд руб., расходы — 83,7 млрд руб., а дефицит — 14,5 млрд руб. За полгода в облбюджет поступило 42% от запланированных 164,8 млрд руб. доходов. Расходная же часть была исполнена на 44% от утвержденных на 2026 год 189,5 млрд руб. По итогам года предусмотрен дефицит казны в 24,7 млрд руб. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 19,1 млрд руб., от налога на прибыль организаций — 16 млрд руб. На социальную политику было потрачено 24 млрд руб., а на образование — 23,7 млрд руб.

В Воронежской области план по доходам бюджета был исполнен наполовину: поступления составили 109 млрд руб. при плане в 217,9 млрд руб. Расходы составили 106,4 млрд руб., или 41,4% от плана в 257,1 млрд руб. По итогам полугодия сформировался профицит в 2,6 млрд руб., в то время как запланированный годовой дефицит составляет 39,2 млрд руб. Основными источниками поступлений стали НДФЛ (29 млрд руб.) и налог на прибыль организаций (26 млрд руб.). Больше всего было потрачено на социальную политику (31,4 млрд руб.) и образование (29,4 млрд руб.).

Правительство Воронежской области также представило более актуальные данные: к 1 августа региональный бюджет был исполнен с профицитом в 4,2 млрд руб. Доходы составили 134 млрд руб., или 62% от запланированных 217,9 млрд руб. Расходы достигли 129,8 млрд руб. (50,5% от плана в 257,1 млрд руб.). Поступления от НДФЛ превысили 36,8 млрд руб., от налога на прибыль организаций — 28,5 млрд руб. Еще 18,9 млрд руб. поступило в облбюджет безвозмездно — эти средства не требуют возврата. На социальную политику направили 36,9 млрд руб., на образование — 33,2 млрд руб., на экономические цели — 21,2 млрд руб., на здравоохранение — 18 млрд руб.

В Липецкой области доходы за полугодие составили 54,6 млрд руб.: годовой план в 106 млрд руб. был исполнен более чем наполовину. Расходы достигли 54,3 млрд руб. (43% от запланированных 126,5 млрд руб.), что обеспечило профицит в 239,7 млн руб. Годовой бюджет был сверстан с дефицитом в 20,6 млрд руб. Основными источниками доходов стали НДФЛ (16,5 млрд руб.) и налог на прибыль организаций (12,4 млрд руб.). В структуре расходов заметную часть занимают траты на социальную политику и образование (по 16 млрд руб.).

В Курской области бюджет за январь–июнь исполнен с профицитом 146,6 млн руб. при запланированном дефиците по итогам года в 18 млрд руб. Доходы составили 64,4 млрд руб. (53,6% от плана 120 млрд руб.). Расходы исполнены на 46,6% от годовых назначений — на 64,3 млрд руб. (план 138 млрд руб.). За счет НДФЛ облбюджет получил 13,2 млрд руб., еще 10,7 млрд руб. пришлось на налог на прибыль организаций. Расходы на социальную политику составили 17,9 млрд руб., а на образование — 16,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Орловской области доходы бюджета составили 27,5 млрд руб. (46% от запланированных 59,9 млрд руб.), расходы — 30,7 млрд руб. (48,5% при плане в 63,3 млрд руб.). Дефицит по итогам полугодия составил 3,3 млрд руб., почти достигнув годового плана в 3,4 млрд руб. От НДФЛ облбюджет получил 6,8 млрд руб., а от налога на прибыль организаций — 3,5 млрд руб. На социальную политику было потрачено 7,9 млрд руб., еще 8,6 млрд руб.— на образование.

В Тамбовской области доходы бюджета на 1 июля составили 39,3 млрд руб. от утвержденных 79,8 млрд руб. (49,3%). Расходы составили 43,7 млрд руб. при плане в 86,2 млрд руб. (50,7%). Дефицит составил 4,4 млрд руб., по итогам года он предусмотрен в размере 6,5 млрд руб. В структуре расходов основное место занимают социальная политика (13,5 млрд руб.) и образование (12,2 млрд руб.).

Кандидат экономических наук, экс-председатель горсовета Липецка и бывший вице-премьер Орловской области Игорь Тиньков считает, что текущий профицит при исполнении бюджетов в части регионов Черноземья связан с рядом еще неисполненных программ. По словам господина Тинькова, защищенные статьи — обязательные расходы, финансируемые в приоритетном порядке,— сокращать не будут, а расходы по остальным направлениям могут вырасти, например из-за увеличения объема дорожных и строительных работ.

По мнению господина Тинькова, предусмотренный годовой дефицит в облбюджетах Черноземья может объясняться необходимостью выполнения некоторых работ и одновременным сокращением дотаций из федерального бюджета.

По его словам, во втором полугодии ситуация может ухудшиться, а с учетом положения на нефтяном рынке и атак на склады маркетплейсов могут вырасти расходы на поддержку нефтеперерабатывающих предприятий и малого бизнеса.

Управляющий партнер консалтинговой компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что заметный разрыв между доходами и расходами в Белгородской области объясняется приграничным статусом региона. «Белгородчина страдает в результате атак, и на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим уходят деньги и региональные, и федеральные. Резко выросли затраты на безопасность — резервный фонд правительства увеличился более чем вдвое, до 7,6 млрд руб.»,— говорит госпожа Косарева. По ее словам, атаки также сказались на налоговых поступлениях: некоторые предприятия серьезно пострадали или были уничтожены.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский поясняет, что ситуация с профицитом в 2,6 млрд руб. в Воронежской области при запланированном дефиците «не выглядит чем-то противоречащим здравому смыслу». По его словам, промежуточный профицит не означает, что по итогам года не возникнет более значительный дефицит, поскольку значительная часть работ пока не принята и не оплачена, тогда как доходы уже поступают.

Егор Якимов