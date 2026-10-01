Суд подтвердил включение «Эко-Дона» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Ростовской области отказал региональному оператору по сбору ТКО ООО «Эко-Дон» в требовании отменить решение регионального УФАС о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Спор возник после расторжения муниципального контракта стоимостью 2,5 млн руб. на уборку и обращение с отходами на территории Аксайского городского поселения. Договор был заключен в декабре 2024 года. В мае 2025 года заказчик — МКУ «Благоустройство и ЖКХ» — в одностороннем порядке отказался от его исполнения, сославшись на нарушения со стороны подрядчика.

В частности, «Эко-Дон» не предоставил предусмотренные контрактом документы об утилизации отходов и размещении их на полигоне, а также не выполнил требования по фотофиксации уборки. Заказчик также зафиксировал захламление ряда контейнерных площадок.

Ростовское УФАС в июне 2025 года включило сведения об «Эко-Доне» и его руководителе Александре Постоле в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Компания обратилась в арбитражный суд, заявив, что надлежащим образом исполняла контракт и предпринимала меры для устранения претензий.

Суд установил, что представленные компанией справки подтверждали лишь прием отходов на утилизацию, но не их фактическую утилизацию или передачу специализированному полигону. Кроме того, примерно по 30% дней оказания услуг отсутствовали фотоматериалы, а часть представленных снимков не содержала предусмотренных контрактом сведений о времени выполнения работ.

Отдельно суд обратил внимание на ситуацию с земельным участком в Ольгинском сельском поселении, который, согласно материалам дела, был передан «Эко-Дону» в аренду. Администрация поселения сообщала о размещении там навалов грунта с боем бетона и порубочными остатками. При этом использование участка для размещения отходов не соответствовало его разрешенному виду использования, говорится в решении.

Суд пришел к выводу, что заказчик имел основания для одностороннего расторжения контракта, а УФАС — для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. В удовлетворении заявления «Эко-Дона» отказано.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Эко-Дон» зарегистрировано 1 июля 2024 года в Ростове-на-Дону. Основной профиль компании — деятельность по чистке и уборке, не отнесенная к другим группировкам Генеральный директор — Александр Постол. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб.

Наталья Белоштейн