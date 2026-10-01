Заур Аскендеров избран председателем Народного Собрания Дагестана

Председателем Народного Собрания Дагестана избран Заур Аскендеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Вам предстоит руководить парламентом, где представлены разные политические силы. У каждой фракции — свои взгляды и предложения. Важно, чтобы дискуссия приводила к конкретным решениям, а интересы Дагестана и его жителей стояли выше политических разногласий. Со своей стороны готов к открытому и конструктивному взаимодействию», — приводят в сообщении слова врио главы Дагестана.

Заур Аскендеров родился 12 июля 1970 года в поселке Мамедкала Дагестанской АССР. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Государственной думы VI созыва, с 2016 по 2021 годы — депутатом ГД VII созыва. В сентябре 2021 года господина Аскендерова избрали депутатом Народного собрания Республики Дагестан VII созыва по списку партии «Единая Россия» и 30 сентября был избран председателем Народного собрания Республики Дагестан.

С июня 2026 Заур Аскендеров занимает должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Дагестане.

Константин Соловьев