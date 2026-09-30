Сбербанк предъявил 57 млн долгов липецкому девелоперу и внуку министра СССР

Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению заявление Сбербанка о включении 57,1 млн руб. в реестр требований кредиторов гендиректора липецкого ООО «Глобус групп», внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова и совладельца липецкого же ООО «Феррогрупп» Антона Колпакова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, банк просит включить задолженность по кредитному договору от 14 декабря 2018 года в третью очередь реестра требований кредиторов.

В конце августа было принято заявление Альфа-банка о включении в реестр требований 2,7 млн руб. Этот долг образовался в рамках «соглашения о кредитовании» от 6 июля 2022 года.

Инициатором банкротства Колпакова выступил Степан Крумилов, предоставивший ему в декабре 2021 года заем на 100 млн руб. под 65% годовых. Срок возврата был привязан к вводу в эксплуатацию жилого дома на улице Депутатской в Липецке, который застройщик сдал в декабре 2024 года. После этого господин Колпаков погасил лишь 24 млн руб. В октябре 2025 года Таганский райсуд Москвы признал требования законными и взыскал с Антона Колпакова 181,2 млн руб. в пользу Степана Крумилова. В мае 2026-го Московский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика и оставил в силе решение первой инстанции, уменьшив сумму взыскания до 155,6 млн руб. за счет частичных погашений долга.

Решение о признании Колпакова банкротом и введении процедуры реализации имущества Арбитражный суд Москвы принял в начале августа. Тогда же финансовым управляющим был утвержден Николай Витчуков.

В конце июля «Феррогрупп» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском о самобанкротстве. Своим единственным кредитором компания назвала Алексея Шерстова, которому принадлежит 66% долей в ней. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 14 октября.

Алина Морозова