Ростовский суд вынес приговор о присяге и содействии международным террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Ихтиеру Бектурдиеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Установлено, что с июля по октябрь 2023 года гражданин восточной республики, житель Черкесска Карачаево-Черкессии, во время общения в мессенджере с неустановленным участником группировки, входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство» (международная организация признана террористической в РФ), приобщился к террористической идеологии. В октябре того же 2023 года Бектурдиев записал видеообращение, в котором присягнул на верность одному из лидеров МТО.

С декабря 2023 по 14 апреля 2025 года осужденный умышленно убеждал близкое окружение — из шести уроженцев восточной республики — принять участие в деятельности террористической организации. В марте 2025 года один из знакомых фигуранта изъявил желание принять участие в деятельности МТО и вступил в ее ячейку.

Приговором суда Ихтиеру Бектурдиеву назначено 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев