Лидеру «Яблока» вменили нарушение после голосования на выборах в Петербурге

На председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На председателя «Яблока» Николая Рыбакова составили административный протокол из-за голосования против всех партий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На председателя «Яблока» Николая Рыбакова составили административный протокол из-за голосования против всех партий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для составления протокола стало голосование Рыбакова на избирательном участке в Санкт-Петербурге 20 сентября. Председатель «Яблока» сделал все четыре полученных бюллетеня недействительными.

Административное дело в отношении Николая Рыбакова будет рассмотрено 29 сентября в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга.

Матвей Николаев