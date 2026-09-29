Песков отверг причастность России к пожару на заводе в Эстонии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными и необдуманными обвинения в адрес России в причастности к пожару на заводе в Эстонии. Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна утверждает, что на предприятии устроили поджог «по заказу российских спецслужб».

«Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какую-то аргументацию. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем»,— отреагировал представитель Кремля во время пресс-колла.

В ночь на 15 августа произошел пожар на заводе Milrem Robotics в Ласнамяэ, крупнейшем районе Таллина. Предприятие производит наземные беспилотники THeMIS, которые поставляют Украине. В середине сентября в Латвии были задержаны трое подозреваемых в поджоге. Их выдали Эстонии и отправили под арест. Национальность подозреваемых и их мотивы пока неизвестны. Глава МИД Эстонии сегодня назвал ЧП «актом саботажа» и заявил, что в ведомство вызовут временного поверенного в делах России.