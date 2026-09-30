Private wealth: лучшие юридические фирмы

|СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ
|И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
|Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов
|Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры
|Личные и наследственные фонды (РФ)
|Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур
|Band 1
|
|ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
|
|BGP Litigation
|
|Delcredere
|
|E L W I
|
|FTL Advisers
|
|IPN Partners
|
|ITSWM
|
|LEVEL Legal Services
|
|Melling, Voitishkin & Partners
|
|O2-STREAM
|
|Orchards
|
|Orion
|
|Tax Compliance
|
|VERBA LEGAL
|
|White Square
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|АЛРУД
|
|Б1-Консалт
|
|КИАП
|
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Band 2
|
|ALPINE Group
|
|Amond & Smith
|
|ASB Consulting
|
|GSL Law & Consulting
|
|INSIGHT
|
|KnP Legal
|
|Legal Group NOVATOR
|
|Maxima Legal
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|NSV Consulting
|
|Quattor Advisory
|
|Skif Consulting
|
|SL LEGAL
|
|White Stone
|
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|
|МКА RUBICON
|
|Технологии Доверия
|НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
|Наследственное планирование и стратегия передачи капитала
|Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел
|Наследование с иностранным элементом
|Band 1
|
|ALTHAUS Group
|
|BGP Litigation
|
|FTL Advisers
|
|IPN Partners
|
|ITSWM
|
|Maxima Legal
|
|Melling, Voitishkin & Partners
|
|O2-STREAM
|
|Orion
|
|VERBA LEGAL
|
|АБ Вертикаль
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|АЛРУД
|
|Б1-Консалт
|
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Band 2
|
|ALPINE Group
|
|Amond & Smith
|
|Forte Tax & Law
|
|GSL Law & Consulting
|
|KnP Legal
|
|Lumina Legal
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|NSV Consulting
|
|White Stone
|
|ГК Лигал
|
|МКА RUBICON
|
|Технологии Доверия
|СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
|Брачные договоры и режим имущества супругов
|Разводы и семейные споры
|Дети, опека, международные споры о детях
|Band 1
|
|BELGRAVIA.LAW
|
|BGP Litigation
|
|Lumina Legal
|
|Maxima Legal
|
|O2-STREAM
|
|Orchards
|
|АБ Вертикаль
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|АЛРУД
|
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|
|МКА RUBICON
|Band 2
|
|ARFEMIDA
|
|Legal Principles
|
|Maxima Legal
|
|Wellborn Legacy
|
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|
|ГК ЛИГАЛ
|
|МКА «ЮрСити»
|
|Юнион
|НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
|Личное налогообложение и налоговое планирование
|Международное налогообложение
|Контролируемые иностранные компании (КИК)
|Налоговое резидентство
|Отчетность, декларирование
|Амнистия капиталов
|Налоговые споры и проверки
|Band 1
|
|ASB Consulting
|
|FTL Advisers
|
|ITSWM
|
|Melling, Voitishkin & Partners
|
|Orion
|
|Tax Compliance
|
|VERBA LEGAL
|
|White Square
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|АЛРУД
|
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|
|Б1-Консалт
|
|Деловые Решения и Технологии
|
|Лемчик, Крупский и партнеры
|
|О2-STREAM
|
|Пепеляев Групп
|
|Технологии Доверия
|
|ФБК Право
|Band 2
|
|ALPINE Group
|
|Amond & Smith
|
|Forte Tax & Law
|
|GSL Law & Consulting
|
|KnP Legal
|
|Maxima Legal
|
|Nekrasov, Roudomanov & Partners
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|NSV Consulting
|
|Quattor Advisory
|
|Skif Consulting
|
|SL LEGAL
|
|UCL
|
|White Stone
|
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|Валютное регулирование и контроль
|Трансграничные операции и финансовая инфраструктура
|Банковские счета
|Цифровые активы и криптовалюты
|Band 1
|
|Delcredere
|
|E L W I
|
|ITSWM
|
|LEVEL Legal Services
|
|Melling, Voitishkin & Partners
|
|SL LEGAL
|
|Б1-Консалт
|
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|
|Технологии Доверия
|Band 2
|
|Amond & Smith
|
|GSL Law & Consulting
|
|INSIGHT
|
|NSV Consulting
|
|Quattor Advisory
|
|Skif Consulting
|
|Tax Compliance
|
|Деловые Решения и Технологии
|
|Пепеляев Групп
|САНКЦИОННОЕ ПРАВО
|Санкционный комплаенс и консультирование
|Разблокировка активов
|Оспаривание санкций, лицензии регуляторов
|Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний
|Band 1
|
|BGP Litigation
|
|Delcredere
|
|E L W I
|
|ITSWM
|
|LEVEL Legal Services
|
|Maxima Legal
|
|O2-STREAM
|
|Orchards
|
|VERBA LEGAL
|
|White Square
|Band 2
|
|ALPINE Group
|
|BELGRAVIA LAW
|
|FTL Advisers
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|NSV Consulting
|
|White Stone
|
|Деловые Решения и Технологии
|
|Линия Права
|
|Технологии Доверия
|КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА
|Подтверждение происхождения капитала
|Комплаенс-файл и личный комплаенс
|Взаимодействие с банками и финансовыми организациями
|Финансовый мониторинг и проверяющие органы
|Band 1
|
|ASB Consulting Group
|
|E L W I
|
|IPN Partners
|
|O2-STREAM
|
|Skif Consulting
|СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ
|M&A и продажа бизнеса
|Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала
|Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence
|Band 1
|
|Amond & Smith
|
|ASB Consulting Group
|
|LEVEL Legal Services
|
|NSP
|
|O2-STREAM
|
|SL LEGAL
|
|VERBA LEGAL
|
|White Stone
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|Линия Права
|
|Пепеляев Групп
|Band 2
|
|Gate.Legal
|
|KnP Legal
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|Quattor Advisory
|
|Stellar Intell
|
|You & Partners
|
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|
|Деловые Решения и Технологии
|
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|
|МКА «Основа»
|
|Сотби
|НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
|Сделки с недвижимостью
|Строительство и девелопмент личных объектов
|Владение, управление, эксплуатация
|Споры в сфере недвижимости
|Band 1
|
|АБ Вертикаль
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|Б1-Консалт
|
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|
|
|Forte Tax & Law
|
|FTL Advisers
|
|Legal Group NOVATOR
|
|Lumina Legal
|
|UCL
|
|You & Partners
|ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО
|Частная авиация
|Яхты и морские суда
|Предметы искусства и коллекционирование
|Прочие предметы роскоши
|Band 1
|
|BGP Litigation
|
|Gate.Legal
|
|SL LEGAL
|
|АБ Вертикаль
|
|Деловые Решения и Технологии
|
|ЭЛКО профи
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
|
|Судебные споры в РФ: наследственные споры
|
|Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов
|Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры
|Международные споры, исполнение решений, розыск активов
|Споры с государственными структурами
|Band 1
|
|Delcredere
|
|E L W I
|
|LEVEL Legal Services
|
|MALGORA Group
|
|Orchards
|
|Orion
|
|VERBA LEGAL
|
|White Square
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|
|КИАП
|
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|
|Сотби
|Band 2
|
|KnP Legal
|
|Legal Group NOVATOR
|
|Legal Principles
|
|Lumina Legal
|
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|
|Skif Consulting
|
|UCL
|
|МКА RUBICON
|
|Пепеляев Групп
|БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА
|Защита личных и семейных активов в банкротстве
|Субсидиарная ответственность
|Личное банкротство и трансграничная несостоятельность
|Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование
|Band 1
|
|Delcredere
|
|Legal Group NOVATOR
|
|MALGORA Group
|
|Orchards
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|АЛРУД
|
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|
|КИАП
|
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|
|Линия Права
|
|Сотби
|
|ЭЛКО профи
|Band 2
|
|Gate.Legal
|
|Omni Legal
|
|UCL
|
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
|Уголовно-правовая защита в РФ
|Превентивная работа
|Международная защита
|Административная ответственность
|Band 1
|
|Criminal Defense Firm
|
|АБ Вертикаль
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|КИАП
|
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|
|Сотби
|Band 2
|
|Gate.Legal
|
|MKA RUBICON
|
|R&M Defence
|
|Stellar Intell
|
|МКА «ЮрСити»
|
|Пахомов Лигал Груп
|
|Юнион
|РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
|Защита чести, достоинства и деловой репутации
|Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
|Кибербезопасность личной и семейной информации
|Band 1
|
|BELGRAVIA LAW
|
|Legal Principles
|
|Melling, Voitishkin & Partners
|
|White Square
|
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|
|КИАП