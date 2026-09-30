Private wealth: лучшие юридические фирмы

СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ И ЗАЩИТА КАПИТАЛА Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры Личные и наследственные фонды (РФ) Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур Band 1 ALTHAUS (АЛЬТХАУС) BGP Litigation Delcredere E L W I FTL Advisers IPN Partners ITSWM LEVEL Legal Services Melling, Voitishkin & Partners O2-STREAM Orchards Orion Tax Compliance VERBA LEGAL White Square Адвокатское Бюро ЕПАМ АЛРУД Б1-Консалт КИАП Лемчик, Крупский и Партнеры Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Band 2 ALPINE Group Amond & Smith ASB Consulting GSL Law & Consulting INSIGHT KnP Legal Legal Group NOVATOR Maxima Legal Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) NSV Consulting Quattor Advisory Skif Consulting SL LEGAL White Stone Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» МКА RUBICON Технологии Доверия НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ Наследственное планирование и стратегия передачи капитала Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел Наследование с иностранным элементом Band 1 ALTHAUS Group BGP Litigation FTL Advisers IPN Partners ITSWM Maxima Legal Melling, Voitishkin & Partners O2-STREAM Orion VERBA LEGAL АБ Вертикаль Адвокатское Бюро ЕПАМ АЛРУД Б1-Консалт Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Band 2 ALPINE Group Amond & Smith Forte Tax & Law GSL Law & Consulting KnP Legal Lumina Legal Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) NSV Consulting White Stone ГК Лигал МКА RUBICON Технологии Доверия СЕМЕЙНОЕ ПРАВО Брачные договоры и режим имущества супругов Разводы и семейные споры Дети, опека, международные споры о детях Band 1 BELGRAVIA.LAW BGP Litigation Lumina Legal Maxima Legal O2-STREAM Orchards АБ Вертикаль Адвокатское Бюро ЕПАМ АЛРУД Бюро адвокатов «Де-юре» Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры МКА RUBICON Band 2 ARFEMIDA Legal Principles Maxima Legal Wellborn Legacy Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» ГК ЛИГАЛ МКА «ЮрСити» Юнион НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ Личное налогообложение и налоговое планирование Международное налогообложение Контролируемые иностранные компании (КИК) Налоговое резидентство Отчетность, декларирование Амнистия капиталов Налоговые споры и проверки Band 1 ASB Consulting FTL Advisers ITSWM Melling, Voitishkin & Partners Orion Tax Compliance VERBA LEGAL White Square Адвокатское Бюро ЕПАМ АЛРУД АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Б1-Консалт Деловые Решения и Технологии Лемчик, Крупский и партнеры О2-STREAM Пепеляев Групп Технологии Доверия ФБК Право Band 2 ALPINE Group Amond & Smith Forte Tax & Law GSL Law & Consulting KnP Legal Maxima Legal Nekrasov, Roudomanov & Partners Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) NSV Consulting Quattor Advisory Skif Consulting SL LEGAL UCL White Stone Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ Валютное регулирование и контроль Трансграничные операции и финансовая инфраструктура Банковские счета Цифровые активы и криптовалюты Band 1 Delcredere E L W I ITSWM LEVEL Legal Services Melling, Voitishkin & Partners SL LEGAL Б1-Консалт Лемчик, Крупский и Партнеры Технологии Доверия Band 2 Amond & Smith GSL Law & Consulting INSIGHT NSV Consulting Quattor Advisory Skif Consulting Tax Compliance Деловые Решения и Технологии Пепеляев Групп САНКЦИОННОЕ ПРАВО Санкционный комплаенс и консультирование Разблокировка активов Оспаривание санкций, лицензии регуляторов Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний Band 1 BGP Litigation Delcredere E L W I ITSWM LEVEL Legal Services Maxima Legal O2-STREAM Orchards VERBA LEGAL White Square Band 2 ALPINE Group BELGRAVIA LAW FTL Advisers Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) NSV Consulting White Stone Деловые Решения и Технологии Линия Права Технологии Доверия КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА Подтверждение происхождения капитала Комплаенс-файл и личный комплаенс Взаимодействие с банками и финансовыми организациями Финансовый мониторинг и проверяющие органы Band 1 ASB Consulting Group E L W I IPN Partners O2-STREAM Skif Consulting СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ M&A и продажа бизнеса Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence Band 1 Amond & Smith ASB Consulting Group LEVEL Legal Services NSP O2-STREAM SL LEGAL VERBA LEGAL White Stone Адвокатское Бюро ЕПАМ Линия Права Пепеляев Групп Band 2 Gate.Legal KnP Legal Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Quattor Advisory Stellar Intell You & Partners Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Деловые Решения и Технологии Лемчик, Крупский и Партнеры МКА «Основа» Сотби НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО Сделки с недвижимостью Строительство и девелопмент личных объектов Владение, управление, эксплуатация Споры в сфере недвижимости Band 1 АБ Вертикаль Адвокатское Бюро ЕПАМ Б1-Консалт Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 Forte Tax & Law FTL Advisers Legal Group NOVATOR Lumina Legal UCL You & Partners ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО Частная авиация Яхты и морские суда Предметы искусства и коллекционирование Прочие предметы роскоши Band 1 BGP Litigation Gate.Legal SL LEGAL АБ Вертикаль Деловые Решения и Технологии ЭЛКО профи РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Судебные споры в РФ: наследственные споры Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры Международные споры, исполнение решений, розыск активов Споры с государственными структурами Band 1 Delcredere E L W I LEVEL Legal Services MALGORA Group Orchards Orion VERBA LEGAL White Square Адвокатское Бюро ЕПАМ Бюро адвокатов «Де-юре» КИАП Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Сотби Band 2 KnP Legal Legal Group NOVATOR Legal Principles Lumina Legal Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Skif Consulting UCL МКА RUBICON Пепеляев Групп БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА Защита личных и семейных активов в банкротстве Субсидиарная ответственность Личное банкротство и трансграничная несостоятельность Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование Band 1 Delcredere Legal Group NOVATOR MALGORA Group Orchards Адвокатское Бюро ЕПАМ АЛРУД Бюро адвокатов «Де-юре» КИАП Лемчик, Крупский и Партнеры Линия Права Сотби ЭЛКО профи Band 2 Gate.Legal Omni Legal UCL Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА Уголовно-правовая защита в РФ Превентивная работа Международная защита Административная ответственность Band 1 Criminal Defense Firm АБ Вертикаль Адвокатское Бюро ЕПАМ КИАП Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Сотби Band 2 Gate.Legal MKA RUBICON R&M Defence Stellar Intell МКА «ЮрСити» Пахомов Лигал Груп Юнион РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ Защита чести, достоинства и деловой репутации Неприкосновенность частной жизни и персональные данные Кибербезопасность личной и семейной информации Band 1 BELGRAVIA LAW Legal Principles Melling, Voitishkin & Partners White Square Адвокатское Бюро ЕПАМ КИАП