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Private wealth: лучшие юридические фирмы

СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ
И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов
Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры
Личные и наследственные фонды (РФ)
Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур
Band 1
ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
BGP Litigation
Delcredere
E L W I
FTL Advisers
IPN Partners
ITSWM
LEVEL Legal Services
Melling, Voitishkin & Partners
O2-STREAM
Orchards
Orion
Tax Compliance
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Б1-Консалт
КИАП
Лемчик, Крупский и Партнеры
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
ASB Consulting
GSL Law & Consulting
INSIGHT
KnP Legal
Legal Group NOVATOR
Maxima Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
SL LEGAL
White Stone
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
МКА RUBICON
Технологии Доверия
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Наследственное планирование и стратегия передачи капитала
Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел
Наследование с иностранным элементом
Band 1
ALTHAUS Group
BGP Litigation
FTL Advisers
IPN Partners
ITSWM
Maxima Legal
Melling, Voitishkin & Partners
O2-STREAM
Orion
VERBA LEGAL
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Б1-Консалт
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
Forte Tax & Law
GSL Law & Consulting
KnP Legal
Lumina Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
White Stone
ГК Лигал
МКА RUBICON
Технологии Доверия
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Брачные договоры и режим имущества супругов
Разводы и семейные споры
Дети, опека, международные споры о детях
Band 1
BELGRAVIA.LAW
BGP Litigation
Lumina Legal
Maxima Legal
O2-STREAM
Orchards
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Бюро адвокатов «Де-юре»
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
МКА RUBICON
Band 2
ARFEMIDA
Legal Principles
Maxima Legal
Wellborn Legacy
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
ГК ЛИГАЛ
МКА «ЮрСити»
Юнион
НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
Личное налогообложение и налоговое планирование
Международное налогообложение
Контролируемые иностранные компании (КИК)
Налоговое резидентство
Отчетность, декларирование
Амнистия капиталов
Налоговые споры и проверки
Band 1
ASB Consulting
FTL Advisers
ITSWM
Melling, Voitishkin & Partners
Orion
Tax Compliance
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Б1-Консалт
Деловые Решения и Технологии
Лемчик, Крупский и партнеры
О2-STREAM
Пепеляев Групп
Технологии Доверия
ФБК Право
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
Forte Tax & Law
GSL Law & Consulting
KnP Legal
Maxima Legal
Nekrasov, Roudomanov & Partners
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
SL LEGAL
UCL
White Stone
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Валютное регулирование и контроль
Трансграничные операции и финансовая инфраструктура
Банковские счета
Цифровые активы и криптовалюты
Band 1
Delcredere
E L W I
ITSWM
LEVEL Legal Services
Melling, Voitishkin & Partners
SL LEGAL
Б1-Консалт
Лемчик, Крупский и Партнеры
Технологии Доверия
Band 2
Amond & Smith
GSL Law & Consulting
INSIGHT
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
Tax Compliance
Деловые Решения и Технологии
Пепеляев Групп
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Санкционный комплаенс и консультирование
Разблокировка активов
Оспаривание санкций, лицензии регуляторов
Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний
Band 1
BGP Litigation
Delcredere
E L W I
ITSWM
LEVEL Legal Services
Maxima Legal
O2-STREAM
Orchards
VERBA LEGAL
White Square
Band 2
ALPINE Group
BELGRAVIA LAW
FTL Advisers
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
White Stone
Деловые Решения и Технологии
Линия Права
Технологии Доверия
КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА
Подтверждение происхождения капитала
Комплаенс-файл и личный комплаенс
Взаимодействие с банками и финансовыми организациями
Финансовый мониторинг и проверяющие органы
Band 1
ASB Consulting Group
E L W I
IPN Partners
O2-STREAM
Skif Consulting
СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ
M&A и продажа бизнеса
Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала
Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence
Band 1
Amond & Smith
ASB Consulting Group
LEVEL Legal Services
NSP
O2-STREAM
SL LEGAL
VERBA LEGAL
White Stone
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Линия Права
Пепеляев Групп
Band 2
Gate.Legal
KnP Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Quattor Advisory
Stellar Intell
You & Partners
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Деловые Решения и Технологии
Лемчик, Крупский и Партнеры
МКА «Основа»
Сотби
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Сделки с недвижимостью
Строительство и девелопмент личных объектов
Владение, управление, эксплуатация
Споры в сфере недвижимости
Band 1
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Б1-Консалт
Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
Forte Tax & Law
FTL Advisers
Legal Group NOVATOR
Lumina Legal
UCL
You & Partners
ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО
Частная авиация
Яхты и морские суда
Предметы искусства и коллекционирование
Прочие предметы роскоши
Band 1
BGP Litigation
Gate.Legal
SL LEGAL
АБ Вертикаль
Деловые Решения и Технологии
ЭЛКО профи
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Судебные споры в РФ: наследственные споры
Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов
Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры
Международные споры, исполнение решений, розыск активов
Споры с государственными структурами
Band 1
Delcredere
E L W I
LEVEL Legal Services
MALGORA Group
Orchards
Orion
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бюро адвокатов «Де-юре»
КИАП
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Сотби
Band 2
KnP Legal
Legal Group NOVATOR
Legal Principles
Lumina Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Skif Consulting
UCL
МКА RUBICON
Пепеляев Групп
БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА
Защита личных и семейных активов в банкротстве
Субсидиарная ответственность
Личное банкротство и трансграничная несостоятельность
Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование
Band 1
Delcredere
Legal Group NOVATOR
MALGORA Group
Orchards
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Бюро адвокатов «Де-юре»
КИАП
Лемчик, Крупский и Партнеры
Линия Права
Сотби
ЭЛКО профи
Band 2
Gate.Legal
Omni Legal
UCL
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
Уголовно-правовая защита в РФ
Превентивная работа
Международная защита
Административная ответственность
Band 1
Criminal Defense Firm
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
КИАП
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Сотби
Band 2
Gate.Legal
MKA RUBICON
R&M Defence
Stellar Intell
МКА «ЮрСити»
Пахомов Лигал Груп
Юнион
РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
Кибербезопасность личной и семейной информации
Band 1
BELGRAVIA LAW
Legal Principles
Melling, Voitishkin & Partners
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
КИАП
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