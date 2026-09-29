Российский хоккеист Марченко обменян из «Колумбуса» в «Торонто»
Форвард Кирилл Марченко в результате обмена перешел из «Колумбус Блю Джекетс» в «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий подписал с «Мейпл Лифс» шестилетнее соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона. По условиям контракта среднегодовая зарплата хоккеиста составит $12,5 млн. 26-летний Марченко займет второе место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Лидером по этому показателю является нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, который зарабатывает $17,5 млн за сезон.
Помимо Марченко, «Торонто» получил американского форварда Майлза Вуда и латвийского голкипера Элвиса Мерзликинса. В «Колумбус» перешли нападающие Мэттью Найс из США и канадец Стивен Лоренц, а также шведский защитник Эмиль Андрэ. Кроме того, «Блю Джекетс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года.
За «Колумбус» Кирилл Марченко выступал с 2022 года. Всего за свою карьеру в НХЛ форвард набрал 208 очков (102 гола + 106 передач) в 292 матчах. В прошлом регулярном чемпионате он забросил 26 шайб и стал лучшим снайпером команды.
По итогам прошедшего сезона «Торонто» с 78 очками занял последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и не вышел в play-off. Летом состав «Мейпл Лифс» пополнил двукратный обладатель Кубка Стэнли — российский голкипер Сергей Бобровский. В первом матче нового регулярного чемпионата клуб на своем льду примет «Монреаль Канадиенс».
На старте карьеры в НХЛ Марченко не считался состоявшимся игроком: в январе 2023 года перед своим 15-м матчем в лиге у него было пять голов в 14 встречах, а среднее игровое время составляло около 12,5 минуты за матч. При этом еще до дебюта его называли безусловным талантом, который на взрослом уровне толком не успел себя проявить.
К марту 2026 года Марченко уже мог решать исход матчей: в гостевой игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» он забросил две шайбы, включая победную в овертайме, и сделал результативную передачу, став первой звездой игрового дня в НХЛ.
Таким образом, «Торонто» получает форварда, прошедшего путь от дебютанта со скромными минутами до игрока, способного определять результат встреч.