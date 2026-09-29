Российский хоккеист Марченко обменян из «Колумбуса» в «Торонто»

Форвард Кирилл Марченко в результате обмена перешел из «Колумбус Блю Джекетс» в «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий подписал с «Мейпл Лифс» шестилетнее соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона. По условиям контракта среднегодовая зарплата хоккеиста составит $12,5 млн. 26-летний Марченко займет второе место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Лидером по этому показателю является нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, который зарабатывает $17,5 млн за сезон.

Помимо Марченко, «Торонто» получил американского форварда Майлза Вуда и латвийского голкипера Элвиса Мерзликинса. В «Колумбус» перешли нападающие Мэттью Найс из США и канадец Стивен Лоренц, а также шведский защитник Эмиль Андрэ. Кроме того, «Блю Джекетс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года.

За «Колумбус» Кирилл Марченко выступал с 2022 года. Всего за свою карьеру в НХЛ форвард набрал 208 очков (102 гола + 106 передач) в 292 матчах. В прошлом регулярном чемпионате он забросил 26 шайб и стал лучшим снайпером команды.

По итогам прошедшего сезона «Торонто» с 78 очками занял последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и не вышел в play-off. Летом состав «Мейпл Лифс» пополнил двукратный обладатель Кубка Стэнли — российский голкипер Сергей Бобровский. В первом матче нового регулярного чемпионата клуб на своем льду примет «Монреаль Канадиенс».

Арнольд Кабанов