Судья из Петербурга попала под санкции ЕС по делу главы «Яблока»

Совет Евросоюза ввел санкции против судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Елизаветы Трускаленко. Она вошла в список из десяти российских судей и прокуроров, в отношении которых установлены ограничения в связи с судебными решениями по делам представителей партии «Яблоко», говорится в документе Совета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В санкционный список вошли десять российских судей и прокуроров

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ В санкционный список вошли десять российских судей и прокуроров

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Госпожа Трускаленко ранее оштрафовала председателя партии Николая Рыбакова за публикацию фотографии Алексея Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов). В Совете ЕС считают, что это решение фактически лишило политика возможности участвовать в выборах в Госдуму.

В санкционный список также включили судью Псковского городского суда Викторию Малямову и прокурора Анну Горячеву, участвовавших в деле заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга, признанного в России иностранным агентом. Под ограничения попали и другие судьи и прокуроры, связанные с делами представителей партии.

Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС и запрет на предоставление включенным в список лицам денежных средств и экономических ресурсов.

Карина Дроздецкая