Повестка на год

Рустам Минниханов поручил создать в правительстве Татарстана отдельную структуру по работе с участниками СВО и их семьями, назначил ее куратором Героя России Александра Лапина и обозначил задачи для промышленности, ЖКХ, транспорта и социальной сферы. Основные тезисы послания — в материале «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послание раиса Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба главы Республики Татарстан Послание раиса Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба главы Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Государственному совету республики. Выступление состоялось в ГБКЗ имени Сайдашева в рамках 23-го заседания парламента и продолжалось больше часа.

Главным кадровым решением стало создание в правительстве республики подразделения по работе с участниками СВО и их семьями. Куратором направления в статусе вице-премьера назначен Герой России генерал-полковник Александр Лапин. Правительству Татарстана совместно с мэрией Казани также поручено завершить в 2027 году создание мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы.

2027 год в Татарстане объявлен Годом первого президента республики, государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. В следующем году ему исполнится 90 лет. Рустам Минниханов связал с деятельностью господина Шаймиева сохранение межнационального мира и реализацию крупных социальных проектов, включая ликвидацию ветхого жилья, газификацию и социальную ипотеку.

В Казани построят мечеть к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Подготовка площадки уже идет.

В промышленной политике основными направлениями названы авиастроение, беспилотные системы и диверсификация производства. Предприятиям поручено искать новые экспортные направления для самолетов Ту-214, а правительству — уже в текущем году организовать межведомственную работу по развитию беспилотных аппаратов, компонентов и технологий, включая низковысотную экономику.

К 2030 году доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна составлять не менее 50% выпуска. В машиностроении продолжится импортозамещение критически важных компонентов и расширение выпуска электробусов, бытовой техники и другой продукции. В нефтегазохимическом комплексе, формирующем более 45% промышленного производства республики, власти намерены развивать переработку сырья и биотехнологии.

Правительству поручено обеспечить бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и снабжение жителей и социально значимых предприятий топливом в полном объеме. В числе других прикладных задач — подготовка предложений по целевому финансированию ремонта ливневой канализации, особенно в Казани, и усиление контроля за управляющими организациями. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил существенный рост жалоб на работу управляющих компаний и ТСЖ.

В дорожной сфере в 2026 году планируется отремонтировать 1,2 тыс. км дорог, в том числе 974 км в сельской местности. Правительству поручено провести инвентаризацию сельских мостов и подготовить программу их восстановления. Среди крупных транспортных проектов — открытие нового терминала аэропорта Казани в текущем году и начало капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево в 2027 году.

Социальный блок послания включал образование, здравоохранение и цифровые решения. В этом году в рамках национальных и республиканских программ в Татарстане реализуется около 3,9 тыс. социально-культурных объектов, общий объем финансирования превышает 173 млрд руб. В образовании планируется расширить специализированные классы и с января 2027 года внедрить проект «Юлдаш» на базе искусственного интеллекта «Госпромпт». В здравоохранении продолжатся строительство объектов, профилактика и подготовка кадров. В сфере ИТ власти намерены развивать вычислительную инфраструктуру и программу искусственного интеллекта.

Анар Зейналов