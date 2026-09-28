Пострадавшим от атаки БПЛА детям в Воронежской области провели операции

Двум детям, пострадавшим в результате атаки беспилотника 28 сентября, провели операции. Сейчас мальчик 2022-го и девочка 2019 года рождения находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Остальные пострадавшие — женщина 1989-го и ребенок 2015 года рождения — отправлены в профильные отделения стационаров в состоянии средней степени тяжести. Мальчик поначалу отказался от медицинской помощи, однако врачи настояли на его госпитализации.

Прошедшей ночью Воронежская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, в результате которого ранения получили как минимум четыре человека, включая троих детей. В областном центре атака спровоцировала несколько пожаров — полностью сгорели дачный дом и автомобиль, также зафиксированы и другие разрушения.

Главное об атаке — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова