В холодильнике одной из квартир под Волгоградом обнаружен труп женщины
В одной из квартир многоквартирного дома в Волжском обнаружили труп женщины. Соседи сообщили в полицию о едком запахе, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
В Волжском в квартире обнаружен труп женщины
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области
«Тело женщины обнаружено в холодильнике. Соседи почувствовали едкий запах, квартиру вскрыли сотрудники правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства. Предварительно, в квартире никто не жил несколько недель.
Известно, что труп обнаружили 24 сентября в доме на ул. Кирова. Территориальное следственное подразделение СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).