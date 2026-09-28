В холодильнике одной из квартир под Волгоградом обнаружен труп женщины

В одной из квартир многоквартирного дома в Волжском обнаружили труп женщины. Соседи сообщили в полицию о едком запахе, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волжском в квартире обнаружен труп женщины

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области В Волжском в квартире обнаружен труп женщины

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«Тело женщины обнаружено в холодильнике. Соседи почувствовали едкий запах, квартиру вскрыли сотрудники правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства. Предварительно, в квартире никто не жил несколько недель.

Известно, что труп обнаружили 24 сентября в доме на ул. Кирова. Территориальное следственное подразделение СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Марина Окорокова