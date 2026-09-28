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Снежный буфер

Как вулканы и снег Камчатки меняют химию Тихого океана

Специалисты Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН проследили путь вулканических веществ от снежного покрова Камчатки до глубин Тихого океана. В ходе трехлетнего исследования, включавшего три экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Опарин», ученые проанализировали изотопный состав воды и азота в восьми реках полуострова.

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РА

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РА

Выяснилось, что талый снег на склонах действующих вулканов работает как природный накопитель: за зиму он собирает продукты вулканических выбросов, а в период растянувшегося на три месяца половодья разом отдает их рекам. Результаты показали, что этот «залп» влияет на химический состав прибрежных вод на расстоянии более 150 км от берега и на глубине до 500 м, переносясь туда мезомасштабными вихрями.

Работа выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий в 2024–2026 годах. Координатором программы, объединяющей усилия 11 научных организаций, выступает КамГУ имени Витуса Беринга. Результаты опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

О том, как изотопный анализ помогает отличить вулканический азот от фонового, почему река Пенжина стала эталоном «чистой» воды и как это связано с риском «красных приливов», «Ъ-Наука» поговорил с руководителем исследования, заведующим лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Павлом Семкиным.

— Почему для отслеживания происхождения воды ученые выбрали именно изотопный анализ, а не стандартный химический? Что конкретно могут «рассказать» изотопы кислорода и водорода о пути снежинки до океана?

— Обычный химический анализ показывает, сколько вещества растворено в воде, но не говорит, откуда эта вода взялась и какой путь прошла. Изотопы решают именно эту задачу. В молекуле воды атомы кислорода и водорода бывают «легкими» и «тяжелыми» — с разным числом нейтронов, и соотношение этих форм у ледниковой, дождевой, снеговой, грунтовой или гидротермальной воды выражено по-разному. Химически эти формы неотличимы, а физически — нет: при испарении, конденсации, замерзании и таянии легкие и тяжелые молекулы разделяются, и это разделение оставляет след, сохраняющийся даже после смешения разных вод.

У снега есть дополнительная особенность. Осадки становятся легче по изотопному составу с высотой: чем выше поднимается воздух, тем быстрее из него конденсируются тяжелые изотопы, поэтому снег у вершин вулканов изотопно легче снега в долинах. При этом, в отличие от дождя, снег продолжает менять изотопный состав уже лежащим — из-за многократных оттепелей и повторного замерзания. Измерив соотношение изотопов в речной воде по месяцам, мы смогли различить, какая доля стока сформирована свежим снегом в долинах, какая — тающими снежниками на вершинах, а какая — подземными и термальными водами, циркулирующими в толще вулканических пород.

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

— В чем суть «изотопной подписи» нитратов? Как по соотношению изотопов азота и кислорода ученые отличают «вулканический» азот от «фонового» (атмосферного или почвенного)?

— У иона нитрата (NO3-) тоже есть два «паспортных» изотопа — азота и кислорода, и их соотношение зависит от происхождения нитрата. Нитраты из канализационных стоков обогащены тяжелым азотом сильнее, чем нитраты из удобрений или осадков, а нитраты из атмосферы отличаются высоким содержанием тяжелого кислорода. У азота в вулканических газах и в веществе земной коры и мантии тоже есть свой узнаваемый диапазон значений — от 6% до +6%.

Мы сравнили нитраты в реке Камчатка и реке Авача, которые собирают воду с территорий действующих вулканов, с рекой Пенжина, где вулканизма нет. У Камчатки и Авачи значения оказались практически одинаковыми— от 0,8 до 1,5%. Это укладывается в диапазон, характерный для вулканического азота, и заметно отличается от легкого состава Пенжины (0,9%). Механизм такой: аммоний, который выбрасывают вулканы, накапливается в снеге за зиму, а весной и летом при таянии окисляется до нитрата бактериями. В ходе этого окисления часть тяжелого азота теряется, поэтому итоговый нитрат немного легче исходного вулканического аммония, но все равно попадает в вулканический интервал, а не в диапазон почвенного или атмосферного азота.

— Почему в качестве естественного эталона (фонового значения) была выбрана именно река Пенжина, а не, скажем, среднее значение по всем рекам полуострова?

— Для контроля нужна река, максимально похожая на исследуемые по масштабу и климатическому режиму, но без единственного фактора, который изучается,— вулканизма. Пенжина подходит по обоим условиям: это крупная снегово-дождевая река (площадь бассейна 73 500 км2, среднегодовой расход 682 м3/с — сопоставимо с рекой Камчатка, 55 900 км2 и 915 м3/с соответственно), но ее бассейн лежит севернее зоны активного вулканизма и им не затронут.

Усреднение по всем изученным рекам полуострова для этой цели не подошло бы: Камчатка, Авача, Налычева, Жупанова и другие реки сами в разной степени находятся под влиянием вулканов, и их усреднение смешало бы искомый сигнал с фоном, а не выделило бы его. Пенжина — по сути, единственная доступная нам «чистая» точка отсчета, а не статистическое среднее по данным, часть из которых сама содержит эффект, который нужно измерить.

— Как уникальный режим снеготаяния (растянутый с мая по июль, дающий до 75% стока) влияет на концентрацию вулканических веществ в реках? Меняется ли состав воды в течение этих трех месяцев?

— Половодье на Восточной Камчатке растянуто на три месяца: в мае реки поднимает таяние снега в долинах, в июне — снега и льды в горах, пик расхода воды приходится на конец июня — начало июля. С ростом расхода воды концентрации минерального азота и фосфора систематически растут: поток азота с водой в реке Камчатка увеличился с 17,6 тонны в сутки 1 апреля 2023 года до 55,8 тонны в сутки 17 июня того же года при росте расхода воды с 612 до 2131 м3/с.

Объяснение в том, что вещества, которые вулканы выбрасывают в атмосферу за зиму, оседают в первую очередь в снеге на самых высоких участках — у вершин, где снег держится дольше всего. Пока тает снег в долинах, в реку поступает более «чистая» талая вода, а когда очередь доходит до высокогорного снега, накопившего за зиму больше вулканических веществ, состав воды заметно меняется. Паводок в мае и паводок в июле — это, строго говоря, вода разного происхождения и разного химического состава, а не один и тот же процесс, растянутый во времени.

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

— Если азот поступает из снега, а фосфор и кремний — из свежего пепла. Могут ли различия во времени между пиком снеготаяния и вулканическими выбросами влиять на сезонную динамику химического состава речной воды и как это отследили ученые?

— Да, эти два источника работают по разным правилам, и поэтому азот и фосфор в реках Восточной Камчатки не всегда растут синхронно. Азот в основном накапливается в снеге за зиму равномерно и высвобождается по мере таяния — процесс довольно предсказуемый. Фосфор и кремний сильнее связаны с конкретными извержениями: они поступают в воду при взаимодействии свежего пепла с почвенными и подземными водами и при выветривании свежих вулканических пород и зависят от того, было ли извержение именно в этом году.

Мы заметили эту разницу, сравнивая одни и те же станции и даты отбора проб в 2023 и 2024 годах. В районе Ключевской группы вулканов и Шивелуча концентрация фосфора в июне 2023 года оказалась заметно выше, чем в июне 2024-го, и это совпало с извержением Шивелуча в апреле 2023 года, добавившим в бассейн свежий пепел. Азот при этом от года к году менялся не так резко. Такое межгодовое сравнение позволило разделить сезонный эффект, влияющий в основном на азот, и событийный эффект конкретного извержения, влияющий в основном на фосфор и кремний.

— Чем Восточная Камчатка отличается от других изученных вулканических районов мира (например, Исландии или Японии) с точки зрения связи «вулкан—река—океан»?

— Большинство прежних работ о связи вулканизма с составом подземных и речных вод выполнено в теплых регионах — на Гавайях, в Индонезии, Камеруне, Японии, на юге Италии, где снег либо отсутствует, либо не играет заметной роли в водном балансе. Восточная Камчатка устроена иначе: по нашим данным, это самый активный вулканический регион планеты, и при этом он лежит в зоне сурового климата — снежный покров держится от 180 до 300 дней в году, его средняя толщина около полутора метров, а зима длится около семи месяцев.

Сочетание этих факторов дает эффект, которого нет в других изученных вулканических районах: снег на Камчатке работает как природное хранилище, которое всю зиму собирает продукты вулканических выбросов, а затем за два-три месяца весенне-летнего половодья разом отдает их рекам и через них — прибрежным водам Тихого океана. В более теплых вулканических регионах вещества от вулканов поступают в воду почти круглый год понемногу, без такого выраженного сезонного «залпа».

— Как ученым удалось доказать, что влияние рек прослеживается на глубине до 500 м, если речная вода (пресная) обычно легче соленой и должна оставаться на поверхности?

— Сама речная вода легче морской и держится у поверхности, но мы отслеживали не саму воду, а ее химический след — пониженную соленость и повышенную концентрацию растворенного кремния, поступающего с суши. Во время экспедиции на судне «Академик Опарин» в конце лета 2023 года мы выполнили 170 станций с измерениями и отбором проб на разных глубинах, включая горизонт 500 м.

Оказалось, что контуры распределения солености и кремния на глубине 500 м повторяют ту же картину, что и на поверхности,— с юга на север вдоль восточного побережья. Такое совпадение говорит о том, что опресненная, обогащенная кремнием вода не остается тонкой пленкой на поверхности океана, а затягивается вниз за счет крупных вихревых структур: речной сигнал доходит до полукилометровой глубины не потому, что пресная вода тонет сама по себе, а потому, что ее туда переносит океаническая динамика.

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

— Какую роль в этом процессе играют мезомасштабные вихри? Почему именно вихри, а не просто ветер или течения являются главным «транспортным средством» для перемещения речного вещества в открытый океан?

— Мезомасштабные вихри — это вращающиеся кольца воды диаметром в десятки и сотни километров, которые живут неделями и месяцами и способны захватывать участок прибрежной воды вместе с его химическим составом. В отличие от ветрового дрейфа, который двигает только тонкий приповерхностный слой на небольшое расстояние и быстро рассеивается, и в отличие от прибрежных течений, идущих вдоль берега по одному маршруту, вихрь уносит захваченную воду далеко в открытый океан и одновременно продавливает ее вглубь по границам своего вращения.

Именно поэтому мы связываем распространение речного влияния на расстояние свыше 150 км от берега и на глубину до 500 м не с ветром или береговым течением, а с вихревой динамикой моря у Восточной Камчатки, которую мы изучали в предыдущих экспедициях на судне «Академик Опарин». Без вихрей вещества из рек и с вулканов, скорее всего, оставались бы в узкой прибрежной полосе.

— Какое влияние этот процесс оказывает на морские экосистемы? Является ли поступление вулканического азота удобрением (эвтрофикацией) или токсичным загрязнением для прибрежных вод Тихого океана?

— И то и другое, в зависимости от периода и соотношения веществ. Регулярный весенне-летний вынос азота, фосфора и кремния с континентальным стоком поддерживает продуктивность прибрежной экосистемы Восточной Камчатки в целом — на этой пищевой базе держится обилие лосося и держатся серые и гренландские киты, которых привлекает регион. Первая, майско-июльская вспышка развития фитопланктона, совпадающая с пиком половодья,— часть этого нормального цикла.

Но у той же истории есть оборотная сторона. Вторая вспышка, приходящаяся на сентябрь—октябрь, чаще связана с потенциально токсичными динофлагеллятами и иногда перерастает в так называемые красные приливы — заметные скопления окрашивающих воду микроводорослей, часть которых выделяет опасные для морских животных и человека токсины. Мы связываем такие вспышки с резким ростом соотношения азота к фосфору в жаркие годы: чем сильнее прогреваются вершины вулканов летом, тем интенсивнее тает высокогорный снег, обогащенный азотом за зиму, и тем сильнее перекос в сторону избытка азота. Получается, что одно и то же вулканическое питание при одних условиях действует как удобрение для экосистемы, а при других создает риск токсичного цветения.

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

Ученые Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН берут пробы воды

Фото: Павел Семкин, заведующий лабораторией гидрохимии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН

— Может ли это исследование помочь в прогнозировании последствий крупных извержений для рыбных запасов и биоресурсов Камчатки?

— Да, отчасти. Для нас это и научный результат, и практический ориентир одновременно. По нашим данным, интенсивность цветения фитопланктона у Восточной Камчатки будет тем выше, чем больше снега накопилось в горах за предыдущую зиму и чем теплее оказалось лето: оно ускоряет таяние этого снега и одновременно усиливает расслоение прибрежных вод на теплый поверхностный и холодный глубинный слои. Иначе говоря, зная снегозапас в горах и прогноз летних температур, в принципе можно заранее оценивать годы повышенного риска сильных вспышек фитопланктона, включая потенциально опасные «красные приливы».

Важная оговорка: мы сами пока называем это гипотезой. Чтобы превратить ее в рабочую модель прогноза, нужны еще годы наблюдений. Тем не менее для рыболовства, марикультуры и туристической отрасли Камчатки, прямо зависящих от состояния прибрежной экосистемы, такой подход уже сейчас дает ориентир, на какие параметры смотреть в первую очередь — снегозапас предыдущей зимы и летнюю температуру воздуха в горных районах.

Татьяна Мейлахс

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