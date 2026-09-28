Глава Татарстана поручил подготовить план празднования 150-летия Габдуллы Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил совместно с федеральным центром разработать план мероприятий к 150-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом глава республики сообщил во время ежегодного послания Государственному Совету Татарстана.

Господин Минниханов отметил, что в этом году в республике проходит много мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения Тукая.

В 2036 году юбилей будет отмечаться на федеральном уровне.

Анна Кайдалова