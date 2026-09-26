Замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил о переходе в думу Югры

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Всеволод Кольцов сообщил о своей отставке в связи с избранием депутатом думы региона от «Единой России» по Нефтеюганскому одномандатному округу №9. Чиновник напомнил в своих соцсетях, что работал в окружном правительстве с 2016 года, в котором курировал департаменты здравоохранения, социального развития и службу по делам архивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Кольцов (в центре)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Всеволод Кольцов (в центре)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Господин Кольцов отметил, что за время его работы замглавы Югры регион стал одним из лидеров по качеству жизни и уровню материального благополучия семей среди российских субъектов, а численность населения возросла почти на 170 тыс. человек. «Являясь частью команды губернатора, перехожу к новым обязанностям, чтобы уже на законодательном уровне системно и твердо защищать интересы жителей»,— добавил он.

Всеволоду Кольцову 57 лет, с 1989 года он работал санитаром отделения восстановительного лечения в городской поликлиники Ивано-Франковска (Украина), с 1994 года трудился в ХМАО: был врачом-интерном по специальности «терапевтическая стоматология» в Окружной клинической больнице, врачом-стоматологом в Кедровской участковой больнице, челюстно-лицевым хирургом хирургического отделения, заведующим приемным отделением. В 2001-м перешел в департамент здравоохранения Югры: был начальником отдела специализированной медицинской помощи и медицинского страхования управления профилактической и лечебной помощи взрослому населению, заместителем директора и главой ведомства. В 2011-м был утвержден главврачом Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра, в 2016-м — Окружной клинической больницы.

По итогам выборов Всеволод Кольцов получил поддержку 19,1 тыс. человек, его оппоненты, помощник депутата думы Югры Александр Тихомиров (ЛДПР) и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Алексей Мельников (КПРФ) — 3,9 тыс. и 3 тыс. голосов избирателей. Чиновник в период выдвижения заявил, что Нефтеюганск «переживает свои не лучшие времена». «Почти половина жителей не связывает с ним свое будущее, много жалоб жителей на качество жизни и медицины»,— пояснил господин Кольцов. Он заверил, что использует «весь свой наработанный потенциал и знания, чтобы Нефтеюганск вновь стал городом, которым гордятся, где хочется жить и растить детей».

Голосование на выборах депутатов думы ХМАО проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. Кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся избрались представители от КПРФ и ЛДПР. В результате распределения мандатов между списками претендентов по единому округу, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила еще 13 мандатов (партия набрала 337,6 тыс. голосов; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. По данным ГАС «Выборы», итоговая явка составила 60,68%.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единой России» увеличится с 27 до 31 депутата, количество политиков от КПРФ сократится с шести до трех, ЛДПР продолжат представлять три человека, «Справедливую Россию» — один, а «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте. Изначально, по итогам обработки 82,83% бюллетеней участковых избирательных комиссий (УИК), в Сургутском одномандатном округе №13 лидировал участник СВО, зампред общественной палаты региона Сергей Салахов («Единая Россия»), а «Справедливая Россия» рисковала не пройти в думу (партия набирала всего 4,3% голосов). После учета 100% бюллетеней победа в округе №13 досталась либерал-демократу Сергею Кульпину (получил 10,5 тыс. голосов, его оппонент — 9,4 тыс. голосов), а «Справедливая Россия» преодолела барьер с результатом 5,17%. Аналогичная ситуация со справороссами произошла на выборах в Тюменскую областную думу и Госдуму РФ.

Василий Алексеев