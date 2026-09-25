С учредителя ростовского производителя упаковки взыскивали 91 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с бывшего контролирующего лица ООО «Содружество» Марата Тагирова 91,25 млн руб. в пользу ростовского производителя упаковки ООО «МИТ» в рамках дела о банкротстве. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Разбирательство началось в 2020 году. В ноябре 2025 года апелляционная инстанция отменила первоначальное определение по делу и выделила спор в отдельное производство — для рассмотрения в порядке главы 28.2 АПК РФ о защите прав и законных интересов группы лиц.

Марат Тагиров привлечен к ответственности за действия, которые привели к невозможности полного погашения требований кредиторов ООО «Содружество».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мит» зарегистрировано в 1998 году в г. Ростов-на-Дону. Основной вид деятельности — производство прочих изделий из бумаги и картона. Учредителем общества является Владимир Лосев. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

В августе 2020 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Валентина Мартыновича о признании несостоятельным (банкротстве) одного из старейших производителей изделий из бумаги и картона в регионе — ООО «МИТ».

С соответствующим заявлением господин Мартынович обратился в суд в июле 2020 года. Требования кредитора мотивированы наличием задолженности в размере 86,15 млн руб. Как следует из материалов дела, эта сумма складывается из обязательств ООО «МИТ» перед ПАО КБ «Центр-инвест» по трем кредитным линиям, открытым в период с 2015 по 2018 год на общую сумму более 170 млн руб.

В феврале 2020 года банк уступил права требования по этим договорам Валентину Мартыновичу за 55 млн руб. Факт выдачи средств подтверждался выписками по счетам должника, а неисполнение обязательств — решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 2 июня 2020 года, которым задолженность была взыскана, а на имущество обращено взыскание.

Представители самого ООО «МИТ» против введения процедуры банкротства не возражали, подтвердив невозможность погашения долгов в связи с принятым решением о прекращении деятельности. Суд согласился с доводами должника о том, что введение наблюдения затянет расчеты с кредиторами, так как у предприятия отсутствуют средства для обеспечения сохранности залогового имущества.

Тат Гаспарян