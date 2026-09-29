VII фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет 3–4 октября в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов

3 и 4 октября Усть-Лабинск и хутор Аргатов примут седьмой фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Организатор — Центр кубанской казачьей культуры «Казачья воля» при поддержке фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаска. Программа фестиваля развернется на нескольких площадках и объединит фольклор, театр, православные традиции и открытие нового культурного пространства.

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Знаковым событием первого дня станет презентация нового здания Центра кубанской казачьей культуры «Казачья воля», которое призвано стать точкой притяжения для казачества всего Краснодарского края. В новом здании разместятся выставочные пространства, концертный зал и помещения для научной работы.

Основные активности развернутся на площадке в хуторе Аргатов. На главной сцене фестиваля выступят фольклорные коллективы из разных регионов России. Гостей ждут концерты традиционной казачьей песни, мастер-классы по парным казачьим танцам и хороводам, а также финал Всероссийского конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость», который впервые в этом году вышел на международный уровень, объединив участников из России, Казахстана и Киргизии. В финал прошли 60 фольклорных коллективов и 20 сольных исполнителей. На фестивальной сцене прозвучат казачьи песни Кубани и Дона, Терека и Урала, Амура и Астрахани, Сибири, Забайкалья и Семиречья. Завершающим аккордом каждого дня станут выступления приглашенных звездных артистов. В том числе фолк-группа «Оттава Ё».

Гостей ждет полное погружение в казачью культуру и быт. На протяжении двух дней в хуторе Аргатов будет работать масштабная ремесленная ярмарка с мастер-классами по традиционным казачьим ремеслам. Серия интерактивных мастер-шоу «Вольные мастера» познакомит гостей с кузнечным, ткацким, шорным и гончарным делом — каждое ремесло можно будет не только увидеть, но и попробовать своими руками. Трапезная «Сокольский» будет угощать гостей блюдами традиционной казачьей кухни, а у печи развернутся «Душевные посиделки» — живое общение за настоящим казачьим столом.

Казачество и православная вера неразделимы — поэтому в программе фестиваля особое место занимает духовная часть. Во второй день фестиваля на подворье Патриарха Московского и всея Руси в хуторе Аргатов для поклонения будут доставлены мощи святителя Иннокентия Московского из Троице-Сергиевой лавры. Торжественное богослужение возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в сослужении епископа Армавирского и Лабинского Саввы. После богослужения состоятся крестный ход и чин закладки камня в основание нового открытого храма.

Обращаем внимание: для посещения главной фестивальной площадки в хуторе Аргатов необходима предварительная регистрация по ссылке:

https://kazachay-volya.timepad.ru/event/4218840/.

После регистрации на указанную электронную почту поступит персональный QR-код — его необходимо скачать или сделать снимок экрана, чтобы предъявить на входе.

Благодарим за понимание!

Фестиваль «Александровская крепость» проводится с 2020 года и является одним из крупнейших событий в сфере традиционной казачьей культуры на юге России.

Рекламодатель: Благотворительный Фонд поддержки культуры, науки, образования и здравоохранения «Вольное Дело-Юг»

ИНН 2373980290



https://александровскаякрепость.рф/