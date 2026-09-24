В Челябинске микрокредитную организацию оштрафовали за давление на должников

Сотрудники ГУ ФССП России по Челябинской области привлекли ООО «Микрокредитная компания „Декада“» к административной ответственности за нарушения прав при взыскании задолженности с граждан (ч. 1, 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку работы компании провели по требованию региональной прокуратуры, куда пожаловались четыре человека. Выяснилось, что организация постоянно оказывала психологическое давление на должников, посылая сообщения с оскорблениями и угрозами, в том числе в адрес их близких. Некоторые СМС отправлялись ночью. Кроме того, компания продолжала общаться с должниками уже после того, как к взысканию было привлечено профессиональное коллекторское агентство.

До этого МКК уже привлекали к ответственности за подобные нарушения в других регионах России и в самой Челябинской области. По каждому делу ей назначали штрафы от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. В этот раз штраф повысили до 200 тыс. руб. Организация его оплатила, средства поступили в бюджет региона.

Виталина Ярховска