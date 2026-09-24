В Ростове подростка подозревают в подготовке поджога служебных автомобилей

В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы задержали несовершеннолетнего юношу, который фотографировал один из отделов полиции. При разбирательстве правоохранители выяснили, что подросток действовал под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По указанию мошенников, по версии сотрудников правоохранительных органов, задержанный приобрел несколько бутылок с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры. Согласно полученным инструкциям, несовершеннолетний должен был наблюдать за служебными автомобилями у различных силовых ведомств, а затем совершить поджог.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В качестве меры пресечения ему назначен запрет определенных действий. Следователи устанавливают соучастников задержанного.

Константин Соловьев