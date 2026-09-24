«Родные поля» потребовали с экс-директора 58 млн рублей убытков из-за спора с таможней

Зернотрейдер «Родные поля» потребовал взыскать с бывшего генерального директора Марины Турянской 57,8 млн руб. убытков, связанных с доначислением таможенных платежей при экспорте ячменя. Иск компания подала 22 сентября в Арбитражный суд Ростовской области, который пока не принял заявление к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснили «Интерфаксу» в «Родных полях», требования к бывшему руководителю связаны с судебным спором компании с Ростовской и Карельской таможнями. В 2024 году зернотрейдер, который тогда назывался ООО «Торговый дом “РИФ”», поставил ячмень компании GRAINFLOWER DMCC (ОАЭ) с применением тарифной квоты и лицензии Минпромторга. Товар был вывезен морем через таможенный пост морского порта «Кавказ» в мае 2024 года — уже после переименования компании в «Родные поля».

При этом лицензия от 28 марта 2024 года была выдана на прежнее наименование юридического лица. С заявлением о прекращении ее действия в связи с переименованием компании «Родные поля» в Минпромторг не обращались.

После камеральной проверки в январе 2025 года Карельская таможня исключила сведения о лицензии из декларации, по которой был оформлен экспорт. Ростовская таможня уведомила зернотрейдера о необходимости уплатить более 46 млн руб. таможенных платежей. Компания оспорила доначисление, настаивая на отсутствии оснований для взыскания пошлин.

Первоначально суды встали на сторону «Родных полей». Арбитражный суд Карелии указал, что смена наименования не означала изменения экспортера: реорганизация ООО «ТД “РИФ”» не проводилась, а ИНН и ОГРН остались прежними. Суд признал, что у Карельской таможни не было оснований исключать сведения о лицензии, а у Ростовской таможни — начислять дополнительные платежи. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения нижестоящих инстанций и отказал «Родным полям» в удовлетворении заявления. Кассация указала, что применение пониженных ставок при экспорте квотируемого товара связано с наличием распределенной квоты и действующей лицензии, выданной компетентным органом. В данном случае в лицензии было указано прежнее наименование юридического лица.

По выводам кассационного суда, компания должна была обратиться в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия прежней лицензии и оформить новую до фактического вывоза товара с таможенной территории ЕАЭС. Материалы дела также подтверждали, что «Родные поля» не обращались с таким заявлением после смены наименования.

Теперь зернотрейдер пытается взыскать с Турянской 57,8 млн руб., связывая эти требования с последствиями таможенного спора. Турянская руководила компанией с 2018 года; спустя два месяца после перехода «Родных полей» в собственность государства ее сменил новый директор.

ООО «Родные поля» было изъято в доход государства по иску Генпрокуратуры, поданному в конце 2024 года. С февраля 2025 года владельцем компании стало Росимущество, после чего актив перешел под управление структуры Россельхозбанка. В апреле 2024 года ООО «Торговый дом “РИФ”» сменило название на ООО «Родные поля».

Компания была создана для закупки и реализации сельхозпродукции на российском рынке и экспорта и в течение ряда лет занимала лидирующие позиции по экспорту российского зерна. Генпрокуратура относила зернотрейдера к стратегическим хозяйственным обществам: по данным ведомства, его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышала 20%. Ведомство также указывало на установленный над компанией иностранный контроль и связывало конечное бенефициарное владение с Ходыкиным.

Ходыкин безуспешно оспаривал в судах решение ФАС о признании «Родных полей» стратегическим предприятием, а также решение об обращении компании в доход государства.

Зернотрейдер был включен в план приватизации на 2026–2028 годы. В июле АО «Тиара Холдинг» приобрело компанию у Росимущества за 11,7 млрд руб., изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 сентября.

Валерий Климов