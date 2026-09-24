В Неклиновском районе выявили вылов карася и пеленгаса без разрешений

В Ростовской области Россельхознадзор выявил нарушения на предприятии, занимающимся оборотом рыбной продукции в Неклиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Установлено, что компания оформила транзакцию на карася как прилов в объеме 460 кг и пеленгаса в объеме 430 кг. При этом разрешения на вылов и квоты на добычу этих видов водных биоресурсов предприятию в 2026 году не выделялись. Таким образом, как отмечается в ведомстве, был нарушен допустимый объем прилова, предусмотренный правилами рыболовства, в процентном выражении по весу от общего улова за одну операцию по добыче.

Россельхознадзор направил письма в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, правоохранительные органы и прокуратуру. Предприятию выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Константин Соловьев