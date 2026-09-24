В Ростове УК объявили предостережение за бездействие при распространении амброзии
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону управляющей компании объявили предостережение за бездействие при прорастании амброзии полыннолистной на придомовых территориях района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Валентина Любашенко
Установлено, что в период вегетации карантинного сорняка компания не обеспечила своевременное и полное проведение мероприятий по борьбе с ним, а также не уведомила ведомство о признаках заражения или засорения подкарантинных объектов.
Представителю компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.