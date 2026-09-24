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В Ростове УК объявили предостережение за бездействие при распространении амброзии

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону управляющей компании объявили предостережение за бездействие при прорастании амброзии полыннолистной на придомовых территориях района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Валентина Любашенко

Фото: Валентина Любашенко

Установлено, что в период вегетации карантинного сорняка компания не обеспечила своевременное и полное проведение мероприятий по борьбе с ним, а также не уведомила ведомство о признаках заражения или засорения подкарантинных объектов.

Представителю компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Константин Соловьев

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