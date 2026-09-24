Над Ростовской областью и другими регионами сбили 40 БПЛА

Над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и других регионов России ликвидировали 40 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Алина Зорина