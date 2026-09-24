На Дону утвердили повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов

Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила повышение тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоЦентр» в двух зонах деятельности. С соответствующими постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 22 сентября 2026 года №132 и №133 ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В зоне деятельности Миллеровского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса тариф с 1 октября составит 1 489,71 руб. за кубометр против 1 388,57 руб. в январе—сентябре. Рост составит 101,14 руб., или 7,3%. Тарифы указаны с учетом освобождения от НДС.

В зоне деятельности Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса тариф увеличится с 885,91 до 973,76 руб. за кубометр. Таким образом, он вырастет на 87,85 руб., или 9,9%.

Оба постановления вступают в силу с 1 октября 2026 года. Решения устанавливают тарифы на период до 31 декабря 2026 года.

Валерий Климов