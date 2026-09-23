В Таганроге объявлена ракетная опасность — над городом работают средства ПВО

В Таганроге объявили ракетную опасность, одновременно введен режим беспилотной угрозы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Над городом работают средства противовоздушной обороны. Горожанам рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, спуститься в подвал, укрытие или подземный паркинг. Подходить к окнам запрещено.

Таганрожцам также напомнили о запрете на фото- и видеосъемку во время тревоги. При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо сообщить в полицию или по номеру экстренной службы 112. Жителей призывают сохранять спокойствие и не паниковать.

Константин Соловьев