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Водный маршрут «Ростов — Семикаракорск — Романовская» закрыли до 15 октября

Водный маршрут «Ростов — Пухляковский — Семикаракорск — Романовская» и рейс в обратном направлении временно закрыты. Об этом сообщила пресс-служба СПК «Дон».

Фото: СПК «Дон»

Фото: СПК «Дон»

Движение приостановлено по техническим причинам с 23 сентября по 15 октября 2026 года. Отмечается, что пассажирам, у которых были запланированы поездки по данному маршруту, деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически.

Перевозчик сообщил, что работает над возобновлением рейса.

Константин Соловьев

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