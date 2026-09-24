Водный маршрут «Ростов — Семикаракорск — Романовская» закрыли до 15 октября
Водный маршрут «Ростов — Пухляковский — Семикаракорск — Романовская» и рейс в обратном направлении временно закрыты. Об этом сообщила пресс-служба СПК «Дон».
Фото: СПК «Дон»
Движение приостановлено по техническим причинам с 23 сентября по 15 октября 2026 года. Отмечается, что пассажирам, у которых были запланированы поездки по данному маршруту, деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически.
Перевозчик сообщил, что работает над возобновлением рейса.