Дело о поджоге локомотива на станции Ростов-Главный передано в военный суд

Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 23-летнего жителя Ростова-на-Дону. Ему предъявлено обвинение в поджоге (ч. 1 ст. 205 УК РФ) на станции Ростов-Главный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в декабре прошлого года ростовчанин поджег локомотив на станции и снял преступление на видео. При этом обвиняемый действовал по предложению третьего лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Дело передали для рассмотрения в Южный окружной военный суд.

Константин Соловьев