На Дону услуги в сфере такси начнут предоставлять через МФЦ

В Ростовской области государственные услуги в сфере такси начнут предоставлять через сеть МФЦ. Министерство транспорта региона и ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тестовая интеграция информационных систем завершена. Сейчас сотрудники МФЦ проходят обучение. Запустить сервис планируется не позднее 1 октября 2026 года.

Через МФЦ граждане и организации смогут вносить, изменять и исключать сведения из регионального реестра легковых такси и получать выписки из него. Также через центры можно будет оформить или аннулировать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, внести изменения в реестр перевозчиков и получить соответствующие выписки.

Кроме того, через МФЦ будет доступно предоставление или аннулирование права на деятельность служб заказа легкового такси, а также внесение изменений в соответствующий реестр и получение выписок.

Наталья Белоштейн