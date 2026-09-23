На Дону услуги в сфере такси начнут предоставлять через МФЦ
В Ростовской области государственные услуги в сфере такси начнут предоставлять через сеть МФЦ. Министерство транспорта региона и ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ» подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Тестовая интеграция информационных систем завершена. Сейчас сотрудники МФЦ проходят обучение. Запустить сервис планируется не позднее 1 октября 2026 года.
Через МФЦ граждане и организации смогут вносить, изменять и исключать сведения из регионального реестра легковых такси и получать выписки из него. Также через центры можно будет оформить или аннулировать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, внести изменения в реестр перевозчиков и получить соответствующие выписки.
Кроме того, через МФЦ будет доступно предоставление или аннулирование права на деятельность служб заказа легкового такси, а также внесение изменений в соответствующий реестр и получение выписок.