В Батайске возбудили уголовное дело из-за передачи питбайка несовершеннолетнему

В Батайске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации правоохранителей, в июле 2025 года мужчина приобрел питбайк с объемом двигателя 125 куб. см и передал его в пользование своему несовершеннолетнему сыну, разрешив самостоятельно ездить, в том числе по дорогам общего пользования. При этом отец знал, что прав на управление транспортным средством у ребенка нет.

В том же месяце подросток на регулируемом перекрестке в Батайске передал управление питбайком своему несовершеннолетнему приятелю. Знакомый не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение. Оба несовершеннолетних получили незначительные телесные повреждения.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Константин Соловьев