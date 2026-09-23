На Ставрополье экс-командира пожарного отделения обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего командира отделения одной из пожарных частей и направила дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бывший командир фактически не исполнял служебные обязанности, но получал денежное довольствие. С мая 2023 по октябрь 2025 года таким образом фигурант получил более 1,2 млн руб.

Дело передано в Октябрьский районный суд Ставрополя. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемого незаконно полученных средств. Отмечается, что статья инкриминируемого преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее суд уже выносил мужчине обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в крупном размере). Приговором экс-командира осудили на пять лет в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в 948 тыс. руб.

Константин Соловьев