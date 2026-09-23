Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на 2 млрд рублей к «Торговый дом НЗНП»

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск АО «Тренд» о взыскании с ООО «Торговый дом НЗНП», входящего в структуру Новошахтинского завода нефтепродуктов. Общая сумма задолженности по векселям, процентов и пени превысила 2 млрд руб. Соответствующие сведения содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С требованием взыскать вексельную задолженность АО «Тренд» обратилось в суд еще в 2025 году. Вексели номиналом 1,8 млрд руб. были выпущены инвестиционной компанией летом 2024 года с условием оплаты процентов по ставке, равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 4% годовых. Летом 2024 года размер процентов составлял 20% годовых, осенью — 25%.

Суд проверил расчеты истца и признал их верными. В соответствии с решением Арбитражного суда Москвы с «Торгового дома НЗНП» в пользу АО «Тренд» подлежат взысканию 1,8 млрд руб. основной вексельной задолженности, 60 млн руб. вексельных процентов, пени, а также 10 млн руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Мария Хоперская