В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты отменены в аэропортах Сочи и Геленджика утром 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба авиагавань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи вводили на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Пресс-служба аэропорта Сочи просит пассажиров внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков. По контактам, указанным в бронировании, сообщат обо всех изменениях. Также можно слушать аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина