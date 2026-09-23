В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты
Ограничения на полеты отменены в аэропортах Сочи и Геленджика утром 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба авиагавань.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи вводили на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
Пресс-служба аэропорта Сочи просит пассажиров внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков. По контактам, указанным в бронировании, сообщат обо всех изменениях. Также можно слушать аудиообъявления в терминале.