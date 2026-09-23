Объявлен шорт-лист Букеровской премии за 2026 год

Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год. В него вошли авторы из Великобритании, США и Ямайки. Список опубликован на сайте премии.

В финальный список вошли шесть произведений:

John of John («Джон, сын Джона») — Дуглас Стюарт (шотландско-американский автор, лауреат 2020 года);

The Disappearers («Исчезающие») — Марлон Джеймс (ямайский романист, лауреат 2015 года);

The Things We Never Say («То, о чем мы никогда не говорим») — Элизабет Страут (США);

The End of Everything («Конец всего») — Майкл Джон Харрисон (Англия);

Black Bag («Черная сумка») — Люк Кеннард (Великобритания);

May We Feed the King («Можем ли мы накормить короля») — Ребекка Перри (Англия).

Жюри 2026 года возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. Вместе с ней победителя будут определять поэт Рэймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.

Имя лауреата объявят 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Победитель получит денежную премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($66,7 тыс.). В лонг-лист премии вошли 13 произведений.