Объявлен шорт-лист Букеровской премии за 2026 год
Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год. В него вошли авторы из Великобритании, США и Ямайки. Список опубликован на сайте премии.
В финальный список вошли шесть произведений:
- John of John («Джон, сын Джона») — Дуглас Стюарт (шотландско-американский автор, лауреат 2020 года);
- The Disappearers («Исчезающие») — Марлон Джеймс (ямайский романист, лауреат 2015 года);
- The Things We Never Say («То, о чем мы никогда не говорим») — Элизабет Страут (США);
- The End of Everything («Конец всего») — Майкл Джон Харрисон (Англия);
- Black Bag («Черная сумка») — Люк Кеннард (Великобритания);
- May We Feed the King («Можем ли мы накормить короля») — Ребекка Перри (Англия).
Жюри 2026 года возглавила исследовательница античности Мэри Бирд. Вместе с ней победителя будут определять поэт Рэймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.
Имя лауреата объявят 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Победитель получит денежную премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов ($66,7 тыс.). В лонг-лист премии вошли 13 произведений.
В лонг-лист Букеровской премии 2026 года вошли 13 произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
Дуглас Стюарт уже выигрывал Букеровскую премию в 2020 году с дебютным романом «Шагги Бейн». Он стал вторым шотландцем, получившим эту награду, которая вручается с 1969 года.
Международная Букеровская премия, которая проводится с 2005 года, присудила в 2026 году награду тайваньской писательнице Ян Шуан-цзы за роман «Путевые заметки о Тайване». Эта награда присуждается за работы, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании, а ее размер составляет 50 тыс. фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком.