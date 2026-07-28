В лонг-лист Букеровской премии 2026 года вошли 13 романов

Жюри Букеровской премии по литературе за 2026 год опубликовало лонг-лист финалистов. В него попали 13 художественных произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

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Фото: Lucy North / PA Images / Getty Images Приз Букеровской премии по литературе

Фото: Lucy North / PA Images / Getty Images

Двое номинированных писателей уже выигрывали Букеровскую премию — шотландско-американский автор Дуглас Стюарт (произведение John of John — «Джон, сын Джона») и ямайский писатель Марлон Джеймс (роман The Disappearers — «Исчезающие»).

Кроме них в лонг-лист вошли произведения:

The Things We Never Say («То, о чем мы никогда не говорим») англичанки Элизабет Страут,

The Shadow of the Object («Тень объекта») мексикано-американской писательницы Хлои Аридхис,

Switzy («Швейцария») американки Эммы Клайн,

The End of Everything («Конец всего») англичанина Майкла Джона Харрисона,

Helen of Nowhere («Елена из ниоткуда») американки Макенны Гудман,

Black Bag («Черная сумка») британского писателя Люка Кеннарда,

The Renovation («Реновация») американо-турецкого автора Кенана Орхана,

May We Feed the King («Можем ли мы накормить короля») англичанки Ребекки Перри,

The Palm House («Пальмовый дом») британки Гвендолин Райли,

All Them Dogs («Все эти собаки») ирландца Джамеля Уайта,

The Vivisectors («Вивисекторы») английской писательницы Миссури Уильямс.

Всего на конкурс в этом году заявки подали 163 автора. Шорт-лист финалистов будет объявлен 22 сентября, а книга-победитель — 9 ноября. Церемонии состоятся в Лондоне. Финалист получит 50 тыс. фунтов стерлингов. Жюри Букеровской премии этого года возглавляет филолог и писательница Мэри Бирд.

Букеровская премия — одна из самых известных литературных наград, которая вручается с 1969 года за лучший роман на английском языке. С 2005 года проходит также Международная Букеровская премия. В ней участвуют работы, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании. Лауреатом награды 2026 года стала тайваньская писательница Ян Шуан-цзы.