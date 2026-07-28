В лонг-лист Букеровской премии 2026 года вошли 13 романов
Жюри Букеровской премии по литературе за 2026 год опубликовало лонг-лист финалистов. В него попали 13 художественных произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.
Приз Букеровской премии по литературе
Фото: Lucy North / PA Images / Getty Images
Двое номинированных писателей уже выигрывали Букеровскую премию — шотландско-американский автор Дуглас Стюарт (произведение John of John — «Джон, сын Джона») и ямайский писатель Марлон Джеймс (роман The Disappearers — «Исчезающие»).
Кроме них в лонг-лист вошли произведения:
- The Things We Never Say («То, о чем мы никогда не говорим») англичанки Элизабет Страут,
- The Shadow of the Object («Тень объекта») мексикано-американской писательницы Хлои Аридхис,
- Switzy («Швейцария») американки Эммы Клайн,
- The End of Everything («Конец всего») англичанина Майкла Джона Харрисона,
- Helen of Nowhere («Елена из ниоткуда») американки Макенны Гудман,
- Black Bag («Черная сумка») британского писателя Люка Кеннарда,
- The Renovation («Реновация») американо-турецкого автора Кенана Орхана,
- May We Feed the King («Можем ли мы накормить короля») англичанки Ребекки Перри,
- The Palm House («Пальмовый дом») британки Гвендолин Райли,
- All Them Dogs («Все эти собаки») ирландца Джамеля Уайта,
- The Vivisectors («Вивисекторы») английской писательницы Миссури Уильямс.
Всего на конкурс в этом году заявки подали 163 автора. Шорт-лист финалистов будет объявлен 22 сентября, а книга-победитель — 9 ноября. Церемонии состоятся в Лондоне. Финалист получит 50 тыс. фунтов стерлингов. Жюри Букеровской премии этого года возглавляет филолог и писательница Мэри Бирд.
Букеровская премия — одна из самых известных литературных наград, которая вручается с 1969 года за лучший роман на английском языке. С 2005 года проходит также Международная Букеровская премия. В ней участвуют работы, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании. Лауреатом награды 2026 года стала тайваньская писательница Ян Шуан-цзы.
Букеровская премия, учрежденная в 1968 году, является одной из самых престижных литературных наград Великобритании, до 2014 года её могли получить только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Содружества. В 2025 году лауреатом Букеровской премии стал венгерско-британский писатель Дэвид Солой с романом "Плоть" (Flesh), получивший ?50 тыс. Упомянутая в новости Международная Букеровская премия существует с 2005 года, присуждается иностранным писателям и переводчикам за книги, вышедшие на английском языке, или за лучший перевод художественной литературы на английский язык. Её лауреатом в 2023 году стал Георги Господинов за роман «Времеубежище», а в 2021 году — французский писатель Давид Диоп с романом «Ночью вся кровь черная» ранее в этом списке была и россиянка Мария Степанова.