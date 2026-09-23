Арбитражный суд взыскал с шахты «Ростовская» 4,1 млн рублей долга по аренде

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск департамента имущественных отношений Гуково к ООО «Шахта Ростовская» о взыскании более 4,1 млн руб. задолженности и 2,2 млн руб. пеней по договорам аренды земельных участков. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский / Коммерсантъ Фото: Александр Никольский / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, департамент и ОАО «Угольная компания Алмазная» заключили договоры аренды земельных участков в 2005 и 2012 годах. Согласно договорам, арендаторам передали участок площадью более 274 кв. м в городе Гуково для размещения породного отвала и промплощадки главного ствола. Кроме того, был передан участок площадью 189 кв. м для размещения линий кабельных и 2,1 тыс. кв. м для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности.

На основании договора купли-продажи имущества по результатам торгов от сентября 2017 года ООО «Донской советник» приобрело движимое и недвижимое имущество, уступило права и обязанностей по договорам аренды земельных участков. Актом приема-передачи к договору купли-продажи «Шахта Ростовская» приняла права и обязанности по этим договорам аренды.

Кроме того, департамент и ООО «Шахта Ростовская» заключили договоры аренды земельных участков на площади в 16,3 тыс. кв. м под размещение промплощадки вентялицонного ствола и 3,5 тыс. кв. м для использования в целях земельные участки промышленных производств.

При этом, как следует из материалов, арендатор не оплатил аренду, из-за чего образовалась задолженность на период с ноября 2024 по конец марта 2026 года.

Арбитражный суд удовлетворил иск частично. С «Шахты Ростовская» взыскали в пользу департамента имущественных отношений города Гуково 4,1 млн руб. задолженности и 1,2 млн руб. пеней. Требования о взыскании 969 тыс. руб. пеней оставлены без рассмотрения. В остальной части иска отказано. Также с ООО «Шахта Ростовская» в доход федерального бюджета взыскано 187 тыс. руб. госпошлины по иску.

Согласно данным портала rusprofile, ООО «Шахта Ростовская» зарегистрировано 28 сентября 2017 года в городе Гуково. Основное направление — добыча и обогащение угля и антрацита. С ноября 2024 года функции руководителя исполняет конкурсный управляющий, так как компания находится в процедуре банкротства.

Константин Соловьев