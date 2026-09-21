В Москве 26 сентября частично перекроют центр из-за марафона

В Москве 26 сентября будет перекрыто движение для машин на нескольких улицах и набережных в центре из-за проведения Московского марафона. До окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка, сообщил столичный Дептранс.

Движение будет закрыто:

на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской (боковой проезд) и Косыгина;

на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской;

на Бородинском мосту в сторону области;

на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.

Кроме того, с 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября нельзя будет проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.

Московский марафон проводят с 2013 года. Организатором марафона выступает Департамент спорта. 26 сентября будет дан старт дистанции 10 км, 27-го — дистанции 42,2 км.