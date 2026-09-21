Четверть нового жилья в Башкирии пришлась на Уфу

В Уфе за первое полугодие ввели в эксплуатацию 226,6 тыс. кв. м жилья. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились на 6,9%. Из общей площади новых жилых помещений 91,3 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Такие данные содержатся в предварительном отчете о социально-экономическом развитии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам января — июня прошлого года показатели ввода жилья в эксплуатацию составляли 211,9 тыс. кв. м, из которых 118,3 тыс. кв. м было построено в частном секторе.

На Уфу по итогам первых шести месяцев этого года приходится 25% от общего объема ввода жилья по Башкирии. В прошлом году доля составляла 20,7%.

Идэль Гумеров