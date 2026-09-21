Китай отправил в Россию два модуля генерации для второй линии «Арктик СПГ 2»
Морские тяжеловозы Glory и Bright вышли из китайского порта Чжанцзяган с грузом для проекта «Арктик СПГ 2» и взяли курс на Россию. Они доставят два модуля генерации электроэнергии (2-PGM-002 и 2-PGM-004) для второй технологической линии завода, сообщает gCaptain. Портал уточняет, что оба судна находятся под санкциями США.
Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» предусматривает три технологические линии мощностью по 6,6 млн т сжиженного природного газа в год каждая. Суммарный выпуск планируется в размере 19,8 млн т в год. Общий объем производства СПГ в РФ в 2025 году составил 32 млн т. Дополнительно планируется производство до 1,6 млн т стабильного газового конденсата (СГК) в год. Продукция идет на китайский рынок.
Первая линия была введена в 2023 году. Для вывода на полную мощность второй линии требовалась дополнительная генерация. Изначально проект рассчитывался на газовые турбины Baker Hughes (США), но американцы ушли из проекта с началом СВО на Украине.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил 3 сентября на ВЭФ-2026, что на проекте «Арктик СПГ 2» удалось заместить японские погружные герметичные насосы российскими аналогами. Освоен также выпуск газовых турбин.
После отказа Baker Hughes от поставок для «Арктик СПГ 2» из примерно 20 запланированных турбин LM9000 были отгружены только четыре, причем для первой линии. Для первых двух линий рассматривались китайские газовые турбины Harbin Guanghan Gas Turbine: каждой требовалось около 150 МВт энергетической мощности.
Схема замещения включала не только турбины: НОВАТЭК планировал береговую газотурбинную электростанцию мощностью 1,5 ГВт на базе китайской технологии Wison, а для СПГ-процесса второй линии — китайские электроприводы мощностью 70–80 МВт. Выбор китайского оборудования связан с тем, что в России в 2022 году не было собственных мощных газовых турбин для производства СПГ, что ограничивало единичную мощность линии.