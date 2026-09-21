Китай отправил в Россию два модуля генерации для второй линии «Арктик СПГ 2»

Морские тяжеловозы Glory и Bright вышли из китайского порта Чжанцзяган с грузом для проекта «Арктик СПГ 2» и взяли курс на Россию. Они доставят два модуля генерации электроэнергии (2-PGM-002 и 2-PGM-004) для второй технологической линии завода, сообщает gCaptain. Портал уточняет, что оба судна находятся под санкциями США.

Проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» предусматривает три технологические линии мощностью по 6,6 млн т сжиженного природного газа в год каждая. Суммарный выпуск планируется в размере 19,8 млн т в год. Общий объем производства СПГ в РФ в 2025 году составил 32 млн т. Дополнительно планируется производство до 1,6 млн т стабильного газового конденсата (СГК) в год. Продукция идет на китайский рынок.

Первая линия была введена в 2023 году. Для вывода на полную мощность второй линии требовалась дополнительная генерация. Изначально проект рассчитывался на газовые турбины Baker Hughes (США), но американцы ушли из проекта с началом СВО на Украине.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил 3 сентября на ВЭФ-2026, что на проекте «Арктик СПГ 2» удалось заместить японские погружные герметичные насосы российскими аналогами. Освоен также выпуск газовых турбин.

Эрнест Филипповский