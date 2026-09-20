Главные новости за выходные 19–20 сентября
В России завершается трехдневное голосование на выборах в Госдуму
В России прошел третий день голосования. За несколько часов до закрытия участков в европейской части страны ЦИК заявил о превышении явки по сравнению с выборами—2021. В новых регионах участки закрылись в середине дня. Избирком не зафиксировал значимых нарушений, но заявил о кибератаках и обвинил уехавших из страны россиян в «грязной игре» против страны.
В ночь на 20 сентября Москва подверглась самой массированной атаке БПЛА. В столице никто не пострадал, но был поврежден НПЗ. В Подмосковье сообщили о гибели трех человек. Пострадали, по данным Минздрава, 38 человек.
Парламенты Карачаево-Черкессии и Северной Осетии переизбрали действующих глав регионов на новые сроки. Глав Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, Мордовии, Тувы определяли прямым голосованием.
Пентагон пообещал поддерживать оборонные программы и реформы армии Армении.
Бывшая президент Чили Мишель Бачелет сняла свою кандидатуру с выборов на пост генсека ООН.
Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI обвинили в сговоре с целью замедлить ИИ.
Суд отправил основателя Mixit Олега Пая под домашний арест.